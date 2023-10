Ngày 21-10, UBND tỉnh Đắk Nông có báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý III, chín tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm.

Hiện trường vụ đuối nước ở xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil làm bốn cháu nhỏ tử vong hồi tháng 2-2023. Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, trong chín tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 112 vụ tai nạn, gây thương tích đối với 87 trẻ em làm 30 em tử vong.

Trong đó, có 23 vụ tai nạn đuối nước khiến làm 27 em tử vong; hai em tử vong do tai nạn giao thông; trường hợp tử vong còn lại do chó dại cắn.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, hiện nay điều kiện an sinh xã hội của tỉnh còn hạn chế, thiếu điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em, địa bàn rộng, có nhiều ao hồ, sông, suối. Cơ sở hạ tầng, đường sá không đảm bảo... dẫn đến nguy tiềm ẩn tại nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nước trẻ em.

Nhằm nâng cao kỹ năng bơi lội, hạn chế những vụ đuối nước đáng tiếc, cán bộ đoàn đã tổ chức nhiều lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi ở các địa phương.

Để tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, giao thông, bệnh dại, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị kịp thời biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

Ngoài ra, các địa phương cần huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ em.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về phòng ngừa, tai nạn, thương tích trẻ em; rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn.

Tỉ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bên cạnh triển khai các chính sách của Trung ương, các cấp, các ngành đã ban hành và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đạt được nhiều kết quả khả quan, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2021 – 2025) có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%, giảm 3,22% so với năm 2021. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có 3.892 hộ, chiếm tỷ lệ 24,56%, giảm 8,25% so với năm 2021.

VŨ LONG