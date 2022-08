Đắk Nông: Cấm cán bộ, đảng viên xin bỏ lỗi vi phạm giao thông

Ngày 29-8, thông tin từ phòng CSGT tỉnh Đắk Nông cho biết, qua hai tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 4.557 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng CSGT đã tạm giữ 1.298 phương tiện (72 xe ô tô và 1.226 xe mô tô), 728 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn.

Trong đó, lực lượng Công an Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản 1.067 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, bốn trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 2,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, đã lập biên bản xử lý 709 trường hợp vi phạm về chở quá tải, quá khổ, ra quyết định xử phạt hơn 600 triệu đồng, tước giấy phép 114 trường hợp.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết Công an tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 4176 về việc tăng cường quán triệt chấp hành giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

“Trong đó, nghiêm cấm người đứng đầu, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương can thiệp, tác động xin bỏ qua lỗi vi phạm. Cán bộ, đảng viên vi phạm sẽ bị thông báo về cơ quan, đơn vị...” - Thượng tá Lập nói.

Cũng theo Thượng tá Lập, hiện nay lực lượng CSGT tỉnh đang tập trung xử lý từ gốc những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trong đó chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm tốc độ; cơi nới thành, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ khi tham gia giao thông...

Ngoài việc tăng cường xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động các nhà hàng trên địa bàn, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc bốc xếp, chở hàng hoá đúng trọng tải, không cơi nới thùng xe…