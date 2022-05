Dẫn đầu thu hút FDI, Bình Dương đã khẳng định vị thế

Hội tụ loạt ưu thế về vị trí, hạ tầng giao thông, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chính quyền, Bình Dương trở thành tọa độ vàng trong thu hút đầu tư, an cư tại khu vực phía Nam.

Đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý 1-2022, Bình Dương dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đạt 2,32 tỉ USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư.

Trong đó, công nghiệp chiếm tỷ trọng cao với những con số ấn tượng. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 30-4-2022, FDI rót mạnh vào khu công nghiệp đến 1,8 tỉ USD, vượt 4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cùng với đó, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã thu hút hơn 9.200 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bức tranh xuất khẩu hàng hóa của Bình Dương cũng đạt được những kết quả rất tích cực. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của tỉnh ước đạt gần 12,5 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ, giữ vững vị trí thứ 3, chiếm tỷ trọng 9,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Bình Dương có 38 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 11.000ha, chiếm 1/4 diện tích KCN toàn miền Nam. Toàn tỉnh hiện có 31 KCN với tổng diện tích 12.721ha, trong đó có 29 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 11.021ha, tỷ lệ lấp kín đạt trên 80%.

Đầu năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã trao 22 giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tháng 3 vừa qua, tỉnh cũng đã động thổ xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP III) với diện tích 1.000 ha.

Một trong số dự án lớn được nối tiếp trong dòng chảy thu hút vốn FDI của tỉnh là dự án xây dựng nhà máy của Tập đoàn LEGO và Tập đoàn Pandora với tổng số vốn hơn 1,1 tỉ USD. Khi đi vào hoạt động, 2 nhà máy này sẽ cung cấp việc làm cho hơn 10.000 lao động.

Các chỉ số FDI liên tục tăng, phạm vi hoạt động của các cụm khu công nghiệp ngày càng mở rộng đã tạo cho Bình Dương nhiều cơ hội phát triển về kinh tế xã hội, đồng thời trở thành “miền đất hứa” của dòng người nhập cư tứ xứ đổ về.

Top 6 tỉnh thành nhiều người muốn di cư đến

Theo báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2020, tại các tỉnh công nghiệp lớn như Bình Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh, tỷ lệ dân nhập cư vào tỉnh (tỷ suất nhập cư thuần dương) cao gấp 5 lần tỷ lệ xuất cư (tỷ suất xuất cư thuần dương). Bình Dương cũng đứng thứ 6/63 tỉnh thành trong danh sách các địa phương có nhiều người muốn di cư đến nhất.

Bình Dương cũng là tỉnh có tỷ lệ người di cư phải thuê/mượn nhà cao nhất cả nước (74,5%) và là tỉnh có số lượng công nhân cao thứ hai cả nước (chỉ sau TPHCM). Đây cũng là lý do thị trường bất động sản Bình Dương, đặc biệt là các địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp như TP Dĩ An, TP Thuận An… không ngừng sôi động.

Bất động sản TP Dĩ An đặc biệt ghi điểm nhờ được kỳ vọng trở thành trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương trong tương lai. Trên địa bàn thành phố Dĩ An hiện có 116 dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị, khu nhà ở tập trung, chung cư với tổng diện tích đất 864,8 ha. Hiện có 113 dự án đã và đang triển khai thực hiện, tạo diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của người dân.

Trong khi giá căn hộ trung bình tại TP.HCM khoảng 75,4 triệu đồng/m2; khu vực TP Thủ Đức hơn 50 triệu đồng/m2, TP Thuận An 45 triệu đồng/m2 thì nhiều dự án tại TP Dĩ An dao động trên dưới 40 triệu đồng/m2.

