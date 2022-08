Dân khổ vì con đường nắng thì bụi, mưa thì ngập

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân ở khu vực đường Tô Vĩnh Diện (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) cho biết con đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, ngập lụt khi trời mưa nên đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này.

Con đường “đau khổ”

Theo ghi nhận của PV, đường Tô Vĩnh Diện là tuyến đường huyết mạch nối khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM với Trung tâm hành chính TP Dĩ An (Bình Dương). Đoạn đường chưa đầy 2 km nhưng chằng chịt những ổ gà, ổ voi, giao thông qua khu vực rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đặc biệt trong thời gian này, mưa nhiều, số vụ tai nạn do người dân lưu thông trên đoạn đường này tự ngã xảy ra càng nhiều do sụp ổ gà, ổ voi.

Người tham gia giao thông qua đoạn đường này đa phần là học sinh, sinh viên, công nhân. Con đường này luôn là nỗi ám ảnh và bất an cho người qua lại, nhất là khi trời tối.

Chị Hồ Thu Hồng, sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết ban ngày chị đi học qua con đường này là sợ rồi, tối đi làm thêm càng sợ vì đường rất nhiều ổ gà, ổ voi. Đi không nhìn đường cẩn thận là ngã liền. “Bản thân tôi đã ngã bốn lần trên đường này rồi, mặc dù đã biết đường nguy hiểm nhưng không thể né hết được. Lần bị nặng nhất là tôi phải đi làm răng lại” - chị Hồng nói.

Chị Ngọc Tuyết, người dân mua bán trên tuyến đường Tô Vĩnh Diện, cho biết vào giờ cao điểm, đường này có rất đông phương tiện qua lại, nhất là xe khách, xe tải. Do đường đông nên các xe hai bánh phải chạy lên cả vỉa hè, kể cả chạy ngược chiều. Người dân ở khu vực xung quanh gọi đây là con đường “đau khổ” vì ngoài việc có nhiều ổ gà, ổ voi thì đường này cứ mưa là ngập, nắng thì bụi, ai cũng ngán khi qua đây.

Theo chị Tuyết, tuyến đường này hễ trời mưa là ngập. Đặc biệt khi mưa lớn, nước có thể lên đến đầu gối người lớn, ngập đến ngang bánh xe máy.

“Nước ngập, không quan sát được mặt đường là nguyên nhân khiến người lái xe vấp ổ gà và tự ngã. Người đi quen đường như tôi còn ngã, nói chi người dân nơi khác lưu thông qua đây. Ngoài ra, nước ngập cũng dẫn theo nhiều loại rác dồn về đây gây hôi thối không chịu nổi, rất ô nhiễm môi trường” - chị Tuyết nói.

Người dân mong chính quyền sớm làm đường

Ông Hoàng Dũng, người dân sống trên tuyến đường này, cho biết việc triển khai quy hoạch sửa chữa đường Tô Vĩnh Diện đã được chính quyền thông báo từ nhiều năm nay nhưng đến nay vẫn chưa thấy triển khai việc bồi thường và thi công.

Mỗi lần thấy có người ngã ở đây, người dân chỉ biết chạy ra đỡ xe, đỡ người lên, lấp đất đá vài hôm thì cũng ổ gà, ổ voi như cũ. Vì đây là tuyến đường huyết mạch nên số lượng xe tải, xe chở vật liệu xây dựng lưu thông rất nhiều. “Theo tôi, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mặt đường Tô Vĩnh Diện mau hư hỏng” - ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, người dân ở đây rất mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm có phương án để giải quyết tình trạng hiện nay của đường Tô Vĩnh Diện, đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tạo vẻ đẹp mỹ quan đô thị ở địa phương.

Anh Nguyễn Văn Tài, công nhân một công ty ở phường Đông Hòa, cho biết ngày nào anh cũng đi về trên con đường này và gặp không biết bao nhiêu tai nạn lớn nhỏ. Đã có người tử vong do ngã trên đường này. Đường này hư hỏng bao nhiêu năm thì người dân cũng đã chịu khổ theo bấy nhiêu năm rồi.

“Chúng tôi mong chính quyền sớm cho triển khai thi công sửa chữa tạm thôi cũng được, để người dân đi lại an toàn hơn” - anh Tài nêu ý kiến.

Ông Thành Minh, người dân ở khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, cho biết trên đường Tô Vĩnh Diện chỉ đoạn phía trên từ quốc lộ 1K đến Trường Mẫu giáo Sao Mai là có cống thoát nước, còn từ đó trở về dưới thì không có.

Mùa mưa đến, nước ở trên đổ dồn về phía trũng, không thoát được nên vừa mất vệ sinh, vừa nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây. Người dân cũng rất mong muốn cơ quan chức năng sớm làm mới hay sửa lại tuyến đường này để việc đi lại dễ dàng, cũng như khu vực này được sạch sẽ, khang trang hơn.•