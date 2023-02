Đăng ký thường trú cho cháu vào nhà ông nội, được không?

(PLO)- Nếu được cha, mẹ đồng ý về ở với ông nội thì cháu được đăng ký thường trú tại nhà ông nội.

Vợ chồng con trai tôi sinh sống và sinh con tại TP.HCM. Do con tôi chưa mua được nhà nên cháu tôi từ lúc sinh ra chưa được nhập khẩu. Hộ khẩu của con trai tôi vẫn đang ở Thái Nguyên cùng vợ chồng tôi. Tôi là chủ hộ khẩu. Xin hỏi cháu tôi có được đăng ký thường trú vào nhà tôi không?

Bạn đọc Trung Tuyến (Thái Nguyên), hỏi.

Luật sư Trần Vĩ Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Thủ tục nhập hộ khẩu thực chất là thủ tục đăng ký thường trú của công dân. Luật Cư trú năm 2020 quy định: Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về ở với ông nội, bà nội thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý (khoản 2, điều 20).

Như vậy, nếu cháu nội về ở với gia đình bạn thì được đăng ký thường trú vào cùng địa chỉ nhà bạn.

Căn cứ điều 21, Luật Cư trú năm 2020, gia đình cần chuẩn bị những giấy tờ sau để nhập hộ khẩu cho cháu:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến của bạn đồng ý cho cháu nội đăng ký thường trú tại cùng hộ khẩu;

- Giấy khai sinh của trẻ để chứng minh quan hệ nhân thân, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú...

Gia đình nộp hồ sơ lên công an cấp xã nơi bạn đang thường trú để được giải quyết. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, công an có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của bé vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho bạn về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

PHẠM TUYÊN