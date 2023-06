Đang làm rẫy, được em trai thuê lập 2 công ty để mua bán hóa đơn

(PLO)- Để có tiền tiêu xài, Vân thuê anh trai đứng tên thành lập hai công ty để mua bán 6.806 hoá đơn cát khống cho 871 cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang

Ngày 28-6, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân (42 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang), Nguyễn Hữu Phước (55 tuổi) cùng mức án hai năm tù cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Cùng tội danh, Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Văn Giang Sơn (44 tuổi, (anh ruột Vân) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tòa còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Vân và Phước mỗi bị cáo 50 triệu đồng, Sơn và Tâm 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2018, Vân (làm rẫy) thỏa thuận với Sơn thành lập Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu để mua bán trái phép hóa đơn. Vân trả tiền công cho Sơn 6 triệu đồng/tháng.

Để che dấu việc làm phi pháp, Vân mua 36.780m3 cát để hợp thức hoá chứng từ đầu vào. Sau đó, Vân liên hệ với Phước mua 997 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa nhưng ghi khống trên các hóa đơn hơn 1,9 triệu m3 cát với giá 2.000 đồng/m3 cát của 6 công ty do Phước thành lập.

Tổng số tiền mua hóa đơn, Vân thanh toán cho Phước là gần 4 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí, Phước thu lợi bất chính hơn 950 triệu đồng.

Tiếp đó, Vân đại diện hai công ty bán 6.806 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống trên hóa đơn gần 2 triệu m3 cát cho 871 cá nhân, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh An Giang.

Giá bán hóa đơn 3.000-4.000 đồng/m3 cát để những người này xuất khống hóa đơn GTGT cho năm doanh nghiệp ở các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Sau khi trừ các chi phí, Vân hưởng lợi hơn 888 triệu đồng. Vân đã giao nộp lại 100 triệu đồng thu lợi bất chính. Tâm được xác định là có vai trò giúp sức, Tâm đã trực tiếp viết nội dung khống trên 610 hoá đơn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định uỷ thác điều tra gửi đến Công an của 20 tỉnh/thành phố trong nước đề nghị điều tra làm rõ việc mua hóa đơn khống và sử dụng hoá đơn của Công ty Thanh Vân, Công ty Giang Sơn Tân Châu, Công ty Kim Cát.

Hiện, đã có kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Tây Ninh. Kết quả phúc đáp thể hiện đại diện các công ty khai nhận mua cát có hoá đơn kèm theo từ các chủ sà lan, không trực tiếp mua cát từ ba công ty trên và không có sử dụng hoá đơn kê khai, báo cáo thuế.

Qua đó, chưa đủ cơ sở, chứng cứ để xử lý các cá nhân liên quan đến các công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Tây Ninh, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Ngoài ra, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của một số người liên quan khác.

HẢI DƯƠNG