(PLO)- Danh ca Minh Cảnh tái ngộ NSƯT Diệu Hiền sau 30 năm; Hồng Diễm hiếm hoi khoe vóc dáng; Lê Khánh, Tuấn Khải về sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc...

Danh ca Minh Cảnh tái ngộ NSƯT Diệu Hiền sau 30 năm

Trên trang cá nhân nghệ sĩ Gia Bảo đăng tải hình ảnh NSUT Diệu Hiền và nghệ sĩ Minh Cảnh gặp nhau. Đây là cuộc hội ngộ sau 30 năm của Danh ca Minh Cảnh và NSƯT Diệu Hiền, cả hai từng tham gia chung trong vở "Ni cô và kiếm khách".

Trước đó, trên một kênh Youtube của mình, NSƯT Diệu Hiền đã lên tiếng về chuyện từ chối diễn cho công ty của diễn viên Gia Bảo. Bà cho biết đơn vị tổ chức không thông báo lịch tập, gần sát giờ diễn mới gọi điện.

Tiếp đó, Diệu Hiền gửi lời xin lỗi tới khán giả và đàn anh Minh Cảnh: "Tôi thực sự buồn vì tôi cũng háo hức đi diễn, gặp lại anh Minh Cảnh. Từ lúc họ mời tôi, tôi cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi tốt để có sức khỏe, đợi tới ngày đi diễn. Nhưng họ lại báo trễ quá nên tôi chịu, không đi được. Mong khán giả hiểu cho tôi, đừng trách tôi. Tôi không còn tinh thần để lên sân khấu nữa, khán giả đừng buồn tôi nhé….

Em xin lỗi anh hai, mong anh đừng giận em. Anh hai về Việt Nam diễn, em mừng muốn chết. Em cũng biết, lần này là lần hiếm hoi anh em mình được hội ngộ, chưa chắc có lần nào nữa, nhưng định mệnh đã như vậy thì đành cam chịu. Cái em cần nhất là anh hai và khán giả đừng giận em. Anh hai đã 86 tuổi rồi mà vẫn đứng được trên sân khấu là em mừng lắm, nhưng em thì là phụ nữ, không có sức khỏe và tinh thần tốt như anh hai. Tôi không giận gì ban tổ chức, chỉ tiếc là không hát được vì báo giờ diễn sát quá, không có thời gian để tập".

Trước chia sẻ của NSƯT Diệu Hiền và bức xúc của khán giả, ngày 7-8 Gia Bảo chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

"Tôi ỷ y báo từ lúc mời, nghĩ là trước ngày diễn nhắc lại cho bà là ok! Bởi vì bà hát lẻ không cần tập dợt cùng ekip sẽ cực cho bà đi tới đi lui khó khăn. Ngày 4 (trước ngày diễn) tôi có gọi bà 2 cuộc, ngày 5 trưa trợ lý của tôi gọi lại báo thì bà nói bà bệnh chân bà run quá không hát nổi, tụi con cáo lỗi dùm bà! Đến hôm nay tôi qua thăm bà vẫn nói lý do không hát nổi là do bệnh chứ không phải do giận hờn mà không diễn.

Tôi rất yêu quý trân trọng tất cả các ông bà cô bác NS nói chung và NSƯT Diệu Hiền nói riêng nên không bao giờ có chuyện quên bà hay không xem trọng bà! Càng không bao giờ chỉ mượn danh bán vé mà NS không được hát!"- nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hồng Diễm hiếm hoi khoe vóc dáng

Trên trang cá nhân, Hồng Diễm liên tục chia sẻ hình ảnh mặc nội y. Cô tự tin khoe hình thể với áo tắm.

Trên phim, Hồng Diễm thường đảm nhận những vai diễn đoan trang với những trang phục kín đáo, thanh lịch.

Tuy nhiên, sau khi tham gia phim Hướng dương ngược nắng nữ diễn viên có sự thay đổi lớn về phong cách thời trang khiến khán giả bất ngờ và dành nhiều lời khen ngợi.

Phim của Mỹ Tâm lọt top phim được xem nhiều nhất Netflix

Trên Fanpage của ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải thông tin dự án Người giữ thời gian của nữ ca sĩ hiện đang nằm trong BXH phim được xem nhiều nhất trên Netflix tại Việt Nam và trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên ra mắt.

Theo đó, phim đạt hạng 1 phim Việt phổ biến nhất trên bảng xếp hạng IMDb. Hạng 3 hạng mục phim điện ảnh được yêu thích nhất trên Netflix Việt Nam sau ngày đầu tiên ra mắt.

Hạng 6 phim được yêu thích nhất trên Netflix Việt Nam trong tuần đầu ra mắt.

Hạng 88 phim được xem nhiều nhất trên Netflix toàn thế giới trong tuần đầu ra mắt và là bộ phim tiếng Việt duy nhất lọt top.

Phim tài liệu âm nhạc “Người giữ thời gian” ra rạp ngày 8-4 và chính thức ngừng công chiếu sau ngày 16-4. Theo thống kê từ phía Box office Vietnam, phim đạt gần 12 tỉ đồng (tính đến chiều 16-4).

Lê Khánh, Tuấn Khải về sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc

Ngày 8-8, Fanpage sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc đã công bố hai nghệ sĩ tiếp theo về với sân khấu là vợ chồng nghệ sĩ Lê Khánh, Tuấn Khải.

"Gắn bó với sân khấu cũng đã gần hai mươi năm, từ những vai đơn giản cho đến những vai đòi hỏi diễn xuất, nội tâm phức tạp, cả Lê Khánh và Tuấn Khải đều thể hiện được sự biến hoá đa dạng của mình.

Ngoài việc tập trung cho sân khấu, vai diễn, cả hai còn cân bằng được cuộc sống gia đình viên mãn, bên cạnh việc kinh doanh thành công. Nhận được sự ủng hộ, yêu quý đến từ rất nhiều khán giả.

Chào mừng Lê Khánh - Tuấn Khải đến với Thiên Đăng, nơi chúng ta sẽ lại cùng có những mốc son trong sự nghiệp" – Fanpage viết.

Bật mí đội hình chèo ghe trong chương trình 'Dòng sông kể chuyện' (PLO)- Đội hình chèo ghe tại chương trình "Dòng sông kể chuyện" thu hút sự quan tâm của khán giả bởi hình ảnh thân thuộc, dễ mến của vùng đất phương Nam.

THĂNG BÌNH