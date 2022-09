Đạo diễn The Lion King, Big Hero 6 hợp tác ra mắt siêu phẩm hoạt hình mới

Dự án đầy hấp dẫn này đánh dấu màn hợp tác lần đầu giữa hai cái tên đạo diễn chất lượng Rob Minkoff và Mark Koetsie. Họ từng đứng sau thành công của nhiều siêu phẩm như The Lion King, Big Hero 6.

Rob Minkoff - đạo diễn loạt bom tấn hoạt hình

Sinh năm 1962, Rob Minkoff nhận ra đam mê dành cho hoạt hình sau khi gặp gỡ thần tượng đời anh - Chuck Jones (nhà làm phim hoạt hình hàng đầu Warner Bros và đứng sau Looney Tunes).

Năm 20 tuổi, Minkoff chính thức bắt đầu ước mơ của mình khi trở thành thực tập sinh của Walt Disney Productions. Anh tham gia vào không ít dự án như The Black Cauldron, Who Framed Roger Rabbit... Trong The Little Mermaid, anh chính là người tạo nên hình ảnh nữ phản diện Ursula kinh điển.

Tuy nhiên phải đến tận năm 1994, Rob Minkoff mới có tác phẩm để đời của riêng mình. Anh cùng Roger Allers làm đồng đạo diễn cho The Lion King - bộ phim hoạt hình thắng hai giải Oscar.

Thành công của The Lion King đã đưa tên tuổi Rob Minkoff lên tầm cao mới, giúp anh có được nhiều cơ hội hơn bên ngoài Disney. Bốn năm sau, anh thử sức với dự án phim live-action đầu tiên Stuart Little và phim đạt thành công lớn khi thu về 300 triệu USD toàn cầu.

Anh tiếp tục với nhiều dự án điện ảnh đình đám khác như The Haunted Mansion, The Forbidden Kingdom… trước khi thành lập công ty riêng Sprocketdyne Entertainment. Anh quay trở lại với hoạt hình vào năm 2014.

Dự án Mr. Peabody & Sherman ban đầu được Minkoff dự tính thực hiện theo hình thức live-action (giống Stuart Little). Thế nhưng sau khi dự án chuyển nhượng sang DreamWorks, hãng đã thay đổi hoàn toàn thành hoạt hình.

Sau bao năm bôn ba, Rob Minkoff lại trở về với thể loại hoạt hình, thậm chí lấn sân sang truyền hình.

Mark Koetsier - Họa sĩ của nhân vật hoạt hình kinh điển

Đồng đạo diễn cùng Rob Minkoff trong phim là cái tên đặc sắc không kém - Mark Koetsier.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1988, Mark Koetsier tham gia thiết kế hoạt hình cho nhiều dự án phim, trong đó có lần hợp tác cùng Rob Minkoff trong The Lion King (với vai trò thiết kế hình tượng phản diện Scar).

Koetsier còn đứng sau nhiều nhân vật tiếng tăm khác như nàng Jane của Tarzan, Esmeralda của The Hunchback of Notre Dame hay Ratcliffe của Pocahontas.

Bên cạnh vai trò thiết kế mỹ thuật, Koetsier còn giữ nhiệm vụ lên ý tưởng storyboard cho nhiều siêu phẩm như: Big Hero 6, Kungfu Panda, Puss in Boots, Moana, Despicable Me 3 hay Mr. Peabody & Sherman (một lần nữa cộng tác với Rob Minkoff.

Tuy nhiên đến năm 2022, với Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó thì Koetsier mới chính thức ngồi vào ghế đạo diễn, với sự cộng tác của người đồng nghiệp thân quen Minkoff.

Bộ đôi tài năng tái hợp

Lấy cảm hứng từ phim hài đen miền Viễn Tây Blazing Saddles của Mel Brooks vào năm 1974, bộ phim kể về chú chó Hank nuôi ước mơ trở thành một samurai thực thụ.

Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo và mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu.

Ika Chu đã lừa Hank giúp hắn đuổi các cư dân mèo khỏi thị trấn. Cùng với những người bạn mới quen, Hank phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Ika Chu để chuộc lại sai lầm của mình.

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Mark Koetsier bày tỏ sự thích thú khi cốt truyện phim hướng đến nhiều thông điệp tích cực, ý nghĩa dành cho gia đình.

Anh còn đánh giá cao bối cảnh thị trấn Kakamucho mang phong cách miền Tây điển hình, được thiết kế độc đáo, góp phần phản ánh được những cá tính đầy màu sắc của các nhân vật sống trong thế giới ấy.

Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó vừa chính thức khởi chiếu 1-9 tại các rạp trên toàn quốc.