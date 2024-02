Đạo diễn Kore-eda Hirokazu tham gia LHP quốc tế TP.HCM lần 1

Ngày 28-2, BTC Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1- HIFF 2024 đã thông báo liên hoan sẽ có sự xuất hiện của Kore-eda Hirokazu, đạo diễn người Nhật Bản.

Ông là một trong những đạo diễn hàng đầu của điện ảnh Nhật Bản và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới với phong cách đặc trưng trong việc tái hiện cuộc sống con người thông qua những câu chuyện giản dị và tinh tế.

Tham dự HIFF 2024, đạo diễn Kore-eda Hirokazu sẽ được giới thiệu trong hạng mục "Directorial Symphony" - Tiêu điểm Đạo diễn nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới.

Cùng với đó, những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn người Nhật cũng sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim.

Kore-eda Hirokazu sinh năm 1962 tại Tokyo, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ việc làm trợ lý đạo diễn đến đạo diễn nhiều bộ phim tài liệu cho truyền hình.

Bộ phim đầu tay của ông, Maborosi (1995), từng tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice gây ấn tượng với phong cách kể chuyện đơn giản, nhẹ nhàng và triệt tiêu kịch tính.

Đây cũng khởi đầu cho sự nghiệp làm phim kéo dài gần 30 năm của ông với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu khác như After Life (1998), Still Walking (2008), Air doll (2009), Shoplifters (2018) hay mới đây nhất là tác phẩm được trình chiếu tại Việt Nam, Monster (2023).

Các bộ phim của ông hầu hết đều được tranh giải tại các LHP hàng đầu như Cannes, Venice và mang về những thành tựu cao nhất như Cành cọ vàng (Shoplifters, 2018), Jury Prize - giải thưởng của BGK với Like Father Like Son (2013), Nam diễn viên xuất sắc nhất (hai lần, với Nobody Knows – 2004 và Broker - 2022) và mới đây nhất là Kịch bản xuất sắc nhất với Monster.

Phim của ông thường xoáy sâu vào hiện thực và các vấn đề nhức nhối tại Nhật Bản.

Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ 1 – năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 13-4-2024.

Đào phở và piano được bán vé trực tuyến

Theo ghi nhận của Box Office Vietnam, phim điện ảnh Đào phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) đã chính thức được bán vé trực tuyến.

Cụ thể, Beta Cinemas, RIO Cinemas, Rạp chiếu phim VĨNH PHÚC, Mega GS Cinemas mở bán vé trực tuyến sáng 27-2. Cinestar Cinemas Vietnam mở bán vé trực tuyến hôm 26-2.

Đào phở và piano đã được bán trực tuyến

Rạp chiếu phim 12/9 Nghệ An chưa cho mua vé trực tuyến nhưng có hiển thị chi tiết số vé bán được.

"Nhờ vậy, Box Office Vietnam đã ghi nhận được doanh số bán vé của các cụm rạp trên" - Box Office Vietnam viết.

Và theo ghi nhận của Box Office Vietnam, tính đến 22h30’ ngày 28-2, doanh thu của Đào phở và piano đã sắp cán mốc 7,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến hiện tại phía Trung tâm Chiếu phim Quốc gia vẫn bán vé Đào phở và piano dưới hình thức offline.

Bàn thờ NSND Phùng Há và tổ sân khấu đã được an vị tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (PLO)- Trước những mong muốn của các nghệ sĩ, bàn thờ tổ nghề và NSND Phùng Há đã được Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè đặt tại khu nhà A6, nơi ở mới của các nghệ sĩ tại trung tâm.

THĂNG BÌNH