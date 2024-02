Ca sĩ Tuấn Hưng bao rạp xem Đào phở và piano; Cháu gái NSƯT Vũ Linh xin lỗi, xin khép lại ồn ào

Ca sĩ Tuấn Hưng bao rạp xem Đào phở và piano

Phim điện ảnh Đào phở và piano (đạo diễn Phi Tiến Sơn) đang là dự án điện ảnh tạo cơn sốt trên khắp cả nước.

Sự ủng hộ của khán giả đối với một dự án nhà nước đặt hàng khiến không ít người bất ngờ, ngay cả với những nghệ sĩ tham gia phim.

Theo đó, ca sĩ Tuấn Hưng (vai me-xừ Phán) trong phim viết trên trang cá nhân chia sẻ việc bản thân cũng chưa được xem hết Đào phở và piano do vướng lịch diễn khi phim chiếu thử cho ê-kíp.

Ca sĩ Tuấn Hưng trong một cảnh quay Đào phở và piano. Ảnh: ĐPCC

"Tới khi phim được ra rạp thì vé cũng chẳng có, tất cả những người làm nên bộ phim đều bất ngờ quá đỗi với sự đột phá lần này.

Cũng bởi vậy, khi liên hệ được với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, mình đã quyết định đặt nguyên một phòng mời bạn bè, người thân đi xem" – Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng nói thêm: "Tới giờ phút này, có lẽ đạo diễn Phi Tiến Sơn cùng đoàn phim, các diễn viên tham gia phim đều cảm thấy hạnh phúc, bồi hồi và xúc động về sự quan tâm của khán giả, cơ quan báo chí truyền thông đã dành cho chúng tôi, bên cạnh những lời khen là lời góp ý chân thành (trong đó có cả chê) cho phim. Những lời khen hay chê đều là những quan điểm cá nhân để ê-kíp có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo trong thời gian tới".

Nhắc tới sự so sánh của công chúng giữa hai bộ phim Mai và Đào phở và piano, Tuấn Hưng cho rằng: "Chúng ta khoan nói và so sánh với những bộ phim đang chiếu cùng lúc, bởi đó là sự so sánh đánh giá khập khiễng. Mỗi phim sẽ có nội dung và mức chi phí đầu tư khác nhau.

Không có một thước đo chuẩn nào cho những tác phẩm nghệ thuật cả, chỉ có tình cảm sự quan tâm của khán giả là thước đo chuẩn mực nhất cho tác phẩm đó.

Xét cho cùng , Đào phở và piano đã đang từng bước chiếm được lòng tin yêu của số đông khán giả đến rạp thưởng thức phim".

Phim Việt đoạt giải "Phim đầu tay xuất sắc" tại LHP Berlin

LHP Berlin bế mạc vào sáng 25-2 (giờ Việt Nam) và dự án Cu li không bao giờ khóc (tựa tiếng Anh: Cu li never cries) của Phạm Ngọc Lân thắng hạng mục Phim đầu tay xuất sắc nhất (GWFF Best First Feature), nhận được 50.000 euro (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Đạo diễn phim nhận giải trên sân khấu LHP Berlin

Cu li không bao giờ khóc kể về bà Nguyện (Minh Châu đóng) từ châu Âu trở về Việt Nam với món thừa kế là con culi của người chồng qua đời.

Bên cạnh việc đối mặt với quá khứ tưởng như chôn chặt, bà Nguyện lo lắng cho tương lai của người cháu gái, khi cô kết hôn vội vã do lỡ có thai với bạn trai.

Dàn diễn viên trong phim gồm NSND Minh Châu, Hà Phương, Xuân An và Hoàng Hà. Trần Thị Bích Ngọc, Nghiêm Quỳnh Trang giữ vị trí sản xuất, Phan Đăng Di làm Giám đốc sáng tạo.

Cu li không bao giờ khóc do Phạm Ngọc Lân và Nghiêm Quỳnh Trang biên kịch, bắt đầu năm 2016, sau khi đạo diễn dự thi phim ngắn Một thành phố khác.

Đào diễn và ê-kíp phim tại LHP Berlin

Giải Phim đầu tay xuất sắc ở LHP Berlin ra đời năm 2006, do GWFF (Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten) - tổ chức bảo vệ bản quyền phim và truyền hình tài trợ.

Năm nay, có 16 dự án thuộc các hạng mục Competition, Encounters, Panorama, Forum và Generation nhận được đề cử.

Cháu gái NSƯT Vũ Linh xin lỗi, xin khép lại ồn ào

Ngày 24-2, Hồng Phượng, cháu gái NSƯT Vũ Linh viết gửi lời xin lỗi khán giả, đồng nghiệp sau thời gian dài vướng ồn ào.

Cô mong mọi tranh cãi được khép lại. Hồng Phượng tâm sự cô không phải người hoa mỹ, cho nên có những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

“Xin hãy cho Hồng Phượng nhận hết sai sót, phiền muộn và điều tiếng về mình. Chỉ mong những ai thấu hiểu sẽ cảm thông và thương xót.

Còn lại, xin hãy nhẹ lời. Phượng và gia đình còn lắm nỗi lo toan, nên không thể làm hài lòng mọi người.

Đây là lúc Phượng có cơ hội nhìn nhận lại bản thân và hiểu thêm nhiều điều quý giá trong cuộc sống này” - Hồng Phượng viết.

Hồng Phượng trong giỗ đầu của NSƯT Vũ Linh. Ảnh: FBNV

Cô viết thêm: “Xin cảm ơn các khán giả yêu thương Hồng Phượng cũng như gia đình. Ngoài ra cũng cho Hồng Phượng chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả quý đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, khán giả, vì chuyện cá nhân của gia đình mình mà mọi người phải ảnh hưởng ít nhiều”.

Ngọc Khuê, giọng ca ‘Bà tôi’ trở lại

Tháng 1-2024, Ngọc Khuê chính thức kí kết hợp đồng khai thác thương mại độc quyền với Bamboo Artist Agency, mở ra một chương mới trên hành trình mang âm nhạc Việt Nam ra quốc tế.

Sắp tới, Ngọc Khuê sẽ trở lại cùng một album hiện đại kết hợp cùng Music Producer Huy Ngô, người mới đảm nhiệm vai trò Giám Đốc Âm Nhạc và DJ trong show thời trang SS2024 của Nhà Thiết Kế Nguyễn Công Trí và là người đứng sau Album 11 của Rapper LK.

Sau chương trình Bài hát Việt năm 2005, Ngọc Khuê được đông đảo khán giả mến mộ qua những bản hit mang đậm âm hưởng dân gian đương đại như Bà tôi, Chuồn chuồn ớt, Cặp ba lá… Đến thời điểm hiện tại, nhiều ca khúc của cô vẫn được người nghe nhạc yêu mến và lựa chọn trình diễn trên các sân khấu lớn nhỏ bởi chất lượng dân gian đương đại tiệm cận sự hoàn hảo.

Ngọc Khuê cũng khẳng định đây không phải là một album tái định hình lại hoàn toàn Ngọc Khuê mà là viết tiếp câu chuyện của những tác phẩm còn dang dở năm xưa. Các dự án và tác phẩm mà nữ ca sĩ chưa ra mắt đều có một câu chuyện đằng sau.

Trong năm 2024, ngoài album mới sẽ được phát hành trên toàn bộ các nền tảng nhạc số cùng với phiên bản đĩa than, Ngọc Khuê cũng sẽ đầu tư nhiều hơn vào phần dàn dựng sân khấu, vũ đạo.

"Vì là thị trường giải trí nên mình cần phải đầu tư hình ảnh đã mắt, đã tai hơn, như các sân khấu họ đã làm được rất tốt. Không chỉ khán giả trong nước ưa chuộng phần nhìn, các chương trình trên thế giới cũng đã làm rất nhiều rồi" - nữ ca sĩ cho biết.

THĂNG BÌNH