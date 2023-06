Đề bài thi tổ hợp không đánh đố, tiếng Anh khá dễ thở

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp sẽ đồng loạt được công bố lúc 8 giờ ngày 18-7.

Phổ điểm thi tổ hợp khoa học xã hội sẽ cao hơn khoa học tự nhiên

Nhận định về đề thi, ông Phạm Hồng Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Viễn - đơn vị chuyên giải đề thi tốt nghiệp, cho biết với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (KHTN), môn lý khó nhất trong ba môn thi thành phần.

Đề thi môn lý nội dung kiến thức được hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề có bốn câu thuộc chương trình lớp 11 nhưng chỉ ở mức độ nhận xét và thông hiểu. 22 câu đầu lý thuyết cơ bản ở mức độ nhận biết, thông hiểu. HS có thể làm dễ dàng, từ câu 23 đến 30 vận dụng thấp. Nhưng những câu sau độ khó nâng lên, do vậy với đề thi này thì đạt điểm 10 là rất khó.

Môn lý mức độ khó cũng như năm trước, có bốn câu giáo viên (GV) phải chật vật khi giải đề. Mỗi câu giải mất 10 phút. Trong khi đó, môn hóa dễ hơn, tuy nhiên vẫn có một câu hỏi GV phải dành 20 phút mới giải xong. Còn môn sinh tương đương năm ngoái. Đề thi không có những bài toán phải tính toán phức tạp. Thí sinh hiểu tính chất, có sự phân tích, suy luận sẽ làm được bài.

“Đối với đề thi môn lý, có những câu học sinh (HS) không thể tìm ra đáp án mà phải đánh lụi. Các câu hỏi đặt ra những tình huống cực kỳ rối và phức tạp, có những câu phải sử dụng nhiều phép tính mới có thể tìm ra đáp án” - ông Danh nói.

Còn đối với bài thi tổ hợp khoa học xã hội (KHXH), các môn thi thành phần mức độ câu hỏi tương đương năm rồi.

Trong đó, hai môn sử, giáo dục công dân khá dễ. HS khá, giỏi dễ dàng đạt điểm 9. Các kiến thức của môn giáo dục công dân chủ yếu nằm trong chương trình, trong đề thi chỉ có một số câu đưa ra tình huống phức tạp khiến HS phải suy luận để tìm đáp án.

Môn sử có 2-3 câu khiến thí sinh băn khoăn khi lựa chọn đáp án. HS chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản cũng đạt được điểm 7. Tương tự, môn địa cũng không có những câu hỏi hóc búa.

“Do đó, với đề thi như vậy, phổ điểm bài thi tổ hợp KHXH sẽ cao hơn bài thi tổ hợp KHTN” - ông Danh nhấn mạnh.

Đồng tình với đánh giá về môn lý, cô Nguyễn Thụy Văn Thanh, GV lý Trường THPT Nguyễn Văn Linh, quận 8, cho biết cách ra đề có sự phân loại tốt, vừa có thể xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH-CĐ. Nhiều câu hỏi rất cơ bản, HS chỉ cần nắm kiến thức cơ bản, biết vận dụng là có thể đáp ứng 7-8 điểm.

“Tuy nhiên, đề thi năm nay có một số câu hỏi phân hóa ở dạng khác hơn. Cụ thể các câu hỏi không theo hướng toán ứng dụng thực tế mà theo hướng nâng cao, nội dung thuộc nhiều chương như về dao động, sóng, điện xoay chiều, hạt nhân… Do đó, dù không phải là quá khó nhưng để đạt 9, 10 điểm ở những câu này, đòi hỏi các em phải có năng lực học chuyên về môn này, có khả năng tính toán và tư duy” - cô Thanh nhấn mạnh.

Tương tự, cô Bùi Ngọc Thảo, GV lý Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, cho biết đề thi môn lý khó đạt điểm 10. “Đề thi có sự phân hóa từ câu 31 trở đi, dành cho HS khá, giỏi. Trong đó, bốn câu cuối có độ phân hóa cao. Cũng chỉ có một câu đồ thị nhưng mức độ khó hơn” - cô Thảo nói.

Tiếng Anh sẽ có mưa điểm 10

Theo ThS Đặng Thanh Huân, GV tiếng Anh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa và giống các đề thi tốt nghiệp chính thức các năm gần đây. Đề thi tương đối dễ chịu và bám sát nội dung chương trình tiếng Anh lớp 12 hiện hành. Các chủ điểm ngữ pháp, nội dung các điểm ngữ pháp, các dạng câu hỏi và tỉ trọng số lượng câu ở mỗi phần giống đề thi minh họa năm 2023.

“Đề thi năm nay có tính phân hóa chưa thật sự tốt. Trung bình mỗi đề chỉ có khoảng 2-3 câu. Giống như các năm trước, sự phân hóa thí sinh nằm ở phần từ vựng và đọc hiểu. Dự đoán sẽ có mưa điểm 10 và số lượng thí sinh đạt điểm cao cũng không ít. HS trung bình có thể làm tốt đề thi này và đạt 5 điểm trở lên. Phổ điểm tiếng Anh năm nay dự đoán sẽ tập trung vào khoảng điểm 5-6” - thầy Huân chia sẻ.

Cô Trần Nguyễn Hương Giang, tổ trưởng chuyên môn tổ tiếng Anh Trường THPT Hùng Vương, quận 5, cho biết đề thi kiểm tra các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, tìm lỗi sai, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ năng đọc.

Ngữ âm là các từ quen thuộc, dễ trong khi đó phần ngôn ngữ giao tiếp là tình huống đơn giản. Phần tìm lỗi sai những câu hỏi ở mức độ trung bình, HS có thể làm đúng 2/3 câu. Còn phần bài đọc bám sát chương trình sách giáo khoa, bài đọc với chủ đề quen thuộc, từ ngữ không quá khó.

Theo cô Hương Giang, với đề thi năm nay, HS xuất sắc sẽ đạt điểm 9 trở lên, còn HS trung bình đạt tầm 5, 6 điểm.

Bên lề kỳ thi

Mẹ mang ảnh thần tượng Jungkook (BTS) đến cổ vũ con thi tốt nghiệp

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), mọi người ấn tượng và thích thú với hình ảnh một phụ nữ mang theo tấm ảnh ca sĩ Jungkook (nhóm nhạc BTS, Hàn Quốc) đứng chờ đón con sau mỗi buổi thi.

Đó là cô Bùi Thị Kim Chi (TP.HCM), mẹ thí sinh Khánh Dung tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Cô cho biết trước kỳ thi hai ngày, Khánh Dung bày tỏ mong muốn được mẹ đón sau mỗi buổi thi. Do điểm thi đông người, rất khó thấy mẹ nên Khánh Dung hy vọng mẹ mang theo tấm ảnh của thần tượng để dễ nhận ra. “Ban đầu cô từ chối vì sợ sẽ gây sự chú ý nhưng thương con nên cô cũng cố gắng thực hiện. Hơn nữa, cô mong điều này sẽ khiến con cảm thấy kỳ thi trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi thấy mẹ đến đón cùng với tấm ảnh của thần tượng, con rất vui. Khánh Dung còn bảo nhờ có tấm ảnh nên từ xa đã thấy mẹ” - cô Chi nói.

NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh ngủ quên, CSGT đến tận nhà đưa đi mới kịp giờ thi

Tại điểm thi Trường THPT Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, Long An), sáng 29-6, gần đến giờ thi, em Nguyễn Tấn Tài (xã Đức Lập Hạ) quên giấy tờ thi. Lo sợ không được dự thi nên nam sinh vô cùng lo lắng do nhà cách trường 5 km. Lực lượng CSGT Công an huyện Đức Hòa đã đưa Tài về nhà lấy giấy tờ, nhờ vậy mà em đến điểm thi kịp lúc.

Ở Quảng Nam, tại điểm thi Trường THPT Núi Thành (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành), giám thị làm thủ tục trước giờ thi phát hiện thí sinh LTTT (ngụ xã Tam Giang) chưa có mặt. Lực lượng làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh phối hợp với giáo viên coi thi liên lạc với gia đình và Trung úy Nguyễn Xuân Thịnh (Đội CSGT-TT Công an huyện Núi Thành) đã dùng xe đặc chủng đến nhà đưa thí sinh đến điểm thi. Được biết nhà thí sinh T cách điểm thi khoảng 7 km, thí sinh thức khuya ôn bài nên ngủ quên.

H.DU - T.NHẬT

Thi cử căng thẳng nhưng không quên selfie với bạn bè

Chiều 29-6, tại điểm thi Trường THCS Âu Lạc (TP.HCM), từ 13 giờ nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi để chuẩn bị bước vào bài thi môn ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tâm trạng của các thí sinh khá thoải mái. Ngoài việc tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi, thí sinh còn tranh thủ cùng nhau tạo dáng để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của một kỳ thi quan trọng. Một thí sinh cho biết sẽ làm bài thi ngoại ngữ với tâm lý thi hết sức để chơi không hối hận.

Còn tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (TP Hà Nội), khi kết thúc bài thi tổ hợp, nhiều em hồ hởi cho biết đề thi không quá khó nên tự tin sẽ đạt điểm cao. Nhiều em cũng tranh thủ tạo dáng chụp ảnh cùng bạn bè để lưu lại kỷ niệm những tháng năm học trò.

N.QUYÊN - M.TRÚC