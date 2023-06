Bộ Công an: Đã xác minh được người bên ngoài kết nối với thí sinh, nhưng chưa chuyển lời giải vào

(PLO)- Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra những người có liên quan đến vụ việc làm lộ đề thi tại tỉnh Cao Bằng và Yên Bái. Và sẽ có hình thức xử lí phù hợp.

Chiều ngày 29-6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2023, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã chủ trì buổi họp báo thông tin kết quả kì thi.

Bộ GD-ĐT cho biết, các buổi thi đã hoàn thành tốt đẹp, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các thí sinh và giáo viên đều đánh giá đề nằm trong chương trình THPT, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, vừa sức thí sinh và có sự phân hóa phù hợp.

Về vụ việc lộ đề thi môn Toán và Ngữ văn, Bộ GD-ĐT cho biết dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu ra ở nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra ngoài.

“Đây là hành vi sai phạm của cá nhân thí sinh. Vụ việc không gây ảnh hưởng chất lượng cả kỳ thi”, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh.

Phóng viên đặt nghi vấn về việc thí sinh làm lọt đề thi liệu có hay chăng sự trợ giúp của các đối tượng bên ngoài hay không? Và Bộ GD đã phối hợp với Bộ Công an như thế nào để xử lý.

Trả lời vấn đề này, đại diện Bộ GD cho biết, Bộ Công an và Bộ GD đã nhất trí sẽ tiếp tục điều tra các bên liên quan để xử lí. Nếu có xuất hiện các đối tượng liên quan Bộ GD và Bộ Công an sẽ xử lí theo quy định.

Còn tính đến hiện tại, 2 thí sinh làm lộ đề thi đến từ tỉnh Yên Bái và Cao Bằng đều bị đình chỉ thi theo quy chế và không được tham gia các bài thi còn lại.

Thiếu tướng Trần Đình Chung - Thành viên Ban chỉ đạo thi, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) cho biết, qua xác minh Bộ Công an đã phát hiện đối tượng bên ngoài hỗ trợ thí sinh. Tuy nhiên, sẽ tiếp tục làm rõ, xác minh kết hợp với những khai báo của các đối tượng liên quan khác để xác định xem có lời giải chuyển vào hay không.

Nhưng theo thông tin hiện nay, đối tượng bên ngoài không có lời giải chuyển vào. Chính vì vậy, theo đại diện Bộ Công an vụ việc không anh hưởng chất lượng kì thi.

Thông tin thêm, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục điều tra những người có liên quan đến vụ việc trên. Sẽ có tình tiết tăng nặng giảm nhẹ để xử lí trường hợp hai thí sinh trên. Nếu thấy cần thiết sẽ xử lí hình sự, tuy nhiên, việc xử lí hình sự cần cân nhắc đến yếu tố nhân văn.

Trong kì thi TN THPT năm 2023, cả nước có tổng hơn 1 triệu thí sinh đăng kí dự thi. Cụ thể, 31,52% thí sinh đăng kí dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và 55,30% thí sinh đăng kí thi tổ học Khoa học Nhân văn. Thông tin về số thí sinh bị đình chỉ, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, sau 2 ngày thi chính thức, cả nước có 41 thí sinh bị đình chỉ. Cụ thể, thi Ngữ văn: 12 thí sinh, thi Toán: 4 thí sinh; Khoa học tự nhiên: 11 thí sinh; Khoa học xã hội: 11 thí sinh; Ngoại ngữ: 3 thí sinh. Trong đó có 1 trường hợp thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Đại diện Bộ GD-ĐT cũng tuyên dương 1 thí sinh tại Vĩnh Phúc đã phát hiện và báo giám thị về trường hợp thí sinh khác mang điện thoại vào phòng thi.

