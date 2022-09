Để mất ô tô tang vật, nguyên Trưởng và Phó Công an huyện bị kỷ luật

Ngày 19-9, thông tin Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Nai vừa tiến hành kỳ họp thứ 14, khóa XI để xem xét quyết định thi hành kỷ luật ông Ngô Thanh Hùng, nguyên Trưởng Công an huyện Thống Nhất bằng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Thống Nhất, ông Hùng đã thiếu trách nhiệm về việc không ban hành quy chế và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ tại kho bãi Công an huyện, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý và biện pháp xử lý đối với xe ô tô biển kiểm soát giả 80B-5879 đang bị tạm giữ tại Công an huyện, dẫn đến mất tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý người phạm tội.

Cùng liên quan đến vụ việc này, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Đình Thôn, nguyên Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất bằng hình thức cảnh cáo.

Theo đó, trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, ông Thôn thiếu trách nhiệm khi không tham mưu cho Trưởng Công an huyện quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo quy định; không chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự có biện pháp xử lý và bảo quản xe ô tô biển kiểm soát giả (80B-5879) đang bị tạm giữ tại Công an huyện, dẫn đến mất tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra và xử lý người phạm tội.

Đồng thời, được phân công trực lãnh đạo Công an huyện từ ngày 26-4-2019 nhưng không nắm chắc tình hình của đơn vị, không phát hiện kịp thời đối tượng vào Công an huyện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.