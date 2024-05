Đề xuất diện tích cho thuê nhà ở công vụ với Bộ trưởng Công an, Quốc phòng 04/05/2024 08:52

Trong dự thảo quyết định về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ vừa được Bộ Xây dựng trình Bộ Tư pháp thẩm định đã đề xuất cụ thể tiêu chuẩn nhà ở công vụ cho các chức danh của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Tổng Tham mưu trưởng được bố trí biệt thự công vụ như thế nào?

Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Đại tướng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ gồm diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2, kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 350 triệu đồng.

Tổng Tham mưu trưởng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ có diện tích đất khuôn viên từ 300 m2 đến dưới 350 m2, định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 300 triệu đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng, Đô đốc Hải quân và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2, căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Việc bố trí nhà ở công vụ được quy định cụ thể với từng chức danh trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Với các chức danh Chủ nhiệm, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh, Chính ủy Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Trung tướng, Thiếu tướng, sẽ được bố trí cho thuê nhà ở công vụ.

Trong đó, nếu là nhà ở liền kề thì có diện tích đất 120 m2-150 m2, còn nếu là căn hộ chung cư thì có diện tích sử dụng từ 100 m2 đến dưới 145 m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá, Thượng tá được bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo một trong hai loại hình.

Theo đó, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2 hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100 m2 đến dưới 145 m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng…

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Công an

Đối với Bộ Công an, dự thảo đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Đại tướng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ gồm diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2, định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 350 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên trung ương Đảng, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng được bố trí cho thuê nhà ở công vụ. Cụ thể, nhà ở liền kề có diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2, căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2; định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an không là Ủy viên Trung ương Đảng; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Trung tướng, Thiếu tướng được bố trí cho thuê nhà ở công vụ gồm nhà ở liền kề có diện tích đất 120 m2-150 m2, hoặc căn hộ chung cư có diện tích sử dụng từ 100 m2 đến dưới 145 m2. Định mức kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Học viện Công an nhân dân, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, Giám đốc các Bệnh viện Công an nhân dân và tương đương trở lên; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá được bố trí cho thuê nhà ở công vụ có diện tích sử dụng từ 80 m2 đến dưới 100 m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 150 triệu đồng.

Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, TP Trực thuộc Trung ương, Phó Giám đốc các Học viện Công an nhân dân, Phó Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, Phó Giám đốc các Bệnh viện Công an nhân dân; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tá được bố trí cho thuê nhà ở công vụ có diện tích sử dụng từ 60 m2 đến dưới 80 m2; kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 120 triệu đồng…