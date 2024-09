Đề xuất ghế trẻ em trên ô tô phải chia ra 5 nhóm theo cân nặng và chất liệu không có độc tính 21/09/2024 15:14

Bộ GTVT đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành QCVN về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tiêu thụ năng lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới, thiết bị an toàn cho trẻ em.

Cụ thể, Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ năm 2024 quy định việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với xe ô tô chở trẻ em mầm non, học sinh như sau: Xe ô tô chở trẻ em mầm non hoặc học sinh tiểu học phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật.

Do đó, Bộ GTVT đưa ra nhiều quy định về ghế trẻ em.

Đề xuất ghế trẻ em chia thành 5 nhóm theo cân nặng

Quy chuẩn này quy định về hệ thống ghế trẻ em (Child restraint system - CRS) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao (Enhanced Child restraint system - ECRS) để lắp đặt trên xe ô tô, không lắp đặt lên các loại ghế có khả năng gấp lên và ghế quay mặt sang bên của xe.

Đề xuất ghế trẻ em chia thành 5 nhóm theo cân nặng. Ảnh: Pexels

Ghế trẻ em được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ: Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10 kg; Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13 kg; Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9 kg đến 18 kg; Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15 kg đến 25 kg; Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22 kg đến 36 kg;

Dự thảo cũng đưa ra các quy định chung đối với ghế trẻ em như sau:

Dự thảo đưa ra, các mẫu ghế trẻ em được trình lên để phê duyệt phù hợp với các quy định cần có nhãn thể hiện rõ tên, tên viết tắt hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất và nhãn này không thể xóa.

Một trong các phần nhựa của ghế trẻ em (ví dụ vỏ, tấm chắn va chạm, loại đệm tăng chiều cao ...) ngoại trừ dây đai cần được ghi rõ năm sản xuất (không thể xóa).

Nếu sử dụng ghế trẻ em kết hợp với dây đai an toàn dành cho người lớn, phải thể hiện rõ hướng đi đúng của dây đai bằng một bản vẽ được đính kèm vĩnh viễn theo ghế trẻ em. Nếu cố định ghế trẻ em bằng dây an toàn của người lớn, thì các đường đi của dây đai phải được đánh dấu rõ ràng trên sản phẩm theo mã màu. Các màu thể hiện đường đi của dây an toàn được sử dụng khi thiết bị được lắp đặt hướng về phía trước phải là màu đỏ và khi lắp hướng về phía sau phải là màu xanh. Với loại ghế có khả năng lắp đặt được theo kiểu quay mặt về phía trước và kiểu quay mặt về phía sau mà không cần thay đổi vị trí dây đai (ví dụ loại ghế có khả năng quay) sẽ có cả 2 màu. Sử dụng các màu đó trên các nhãn dán trên thiết bị minh họa phương pháp sử dụng.

Sẽ có sự khác biệt rõ ràng giữa các dây đai cho phần đùi và phần đường chéo. Các thể hiện như mã màu, từ ngữ, hình dạng, vv phải phân biệt từng phần của dây đai an toàn.

Trong bất kỳ hình ảnh minh họa nào về đường đi của đai an toàn trên sản phẩm, phải nêu rõ hướng của ghế trẻ em so với xe. Sơ đồ đường đi của dây đai an toàn không thể hiện rõ vị trí ghế xe sẽ không được chấp nhận.

Việc đánh dấu quy định tại mục này phải nằm ở vị trí có thể nhìn được với ghế trẻ em trong xe. Đối với các ghế trẻ em nhóm 0, đánh dấu này cũng phải nằm ở vị trí có thể nhìn được với trẻ trong ghế an toàn trẻ em.

Trên bề mặt bên trong có thể nhìn thấy (bao gồm cánh bên cạnh đầu trẻ) trong khu vực gần đầu của trẻ nằm trong ghế an toàn trẻ em, các ghế trẻ em hướng về phía sau sẽ được gắn nhãn vĩnh viễn như sau (đây chỉ là thông tin tối thiểu).

Kích thước tổng thể của nhãn tối thiểu: 120 x 60 mm hoặc cùng diện tích.

Nhãn có thể được điều chỉnh theo bố cục khác với ví dụ dưới đây, tuy nhiên nội dung cần đáp ứng chính xác quy định. Hơn nữa, không được đưa thêm bất kỳ thông tin nào khác vào nhãn. Ngược lại, một số bộ phận, mã vạch hoặc dấu hiệu nhận biết tương tự có kích thước không quá 8 x 35 mm hoặc có diện tích tương đương có thể đặt lên nhãn.

Bộ GTVT đề xuất chất liệu ghế trẻ em phải đảm bảo không có độc tính và phù hợp với trẻ em. Ảnh: Pexels

Nó cũng được đảm bảo không được có sai lệch về hình dáng và hướng của các hình đã cung cấp ngoại trừ hình ngón tay chỉ vào quyển sách đang mở với điều kiện là có thể nhận biết rõ ràng hình ảnh đó.

Chấp nhận những sai khác nhỏ như độ dày đường kẻ, in nhãn hoặc các dung sai sản xuất khác.

Nhãn phải được khâu (may) vào vỏ xung quanh, khâu toàn bộ chu vi nhãn và/hoặc toàn bộ bề mặt sau của nhãn phải được gắn vĩnh viễn vào vỏ. Mọi hình thức gắn kèm khác có tính vĩnh viễn và không bị rơi ra khỏi sản phẩm hoặc không bị che khuất đều được chấp nhận. Nhãn giống cờ của các quốc gia đặc biệt bị cấm.

Dự thảo cũng đưa ra, nếu các phần của ghế trẻ em hoặc bất kỳ phụ kiện nào được nhà sản xuất ghế trẻ em cung cấp có thể che khuất nhãn thì cần phải có nhãn bổ sung. Nhãn cảnh báo phải luôn được đặt ở vị trí luôn dễ dàng nhìn thấy ở bất kỳ tình huống nào khi ghế trẻ em được chuẩn bị để sử dụng trong mọi cấu hình.

Đồng thời, Dự thảo cũng đưa ra các quy định về thông số kỹ thuật của từng loại ghế và các quy định về lắp đặt…