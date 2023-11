Đêm đầu tiên ra quân kiểm tra nồng độ cồn ở Thủ Đức: Nhiều lái xe ô tô vi phạm

Tối 14-11, các tổ công tác của các đội CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) phối hợp với Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông tại một số giao lộ trên địa bàn TP Thủ Đức.

Nhiều trường hợp vi phạm bị CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Qua kiểm tra, các tổ công tác CSGT ghi nhận hàng loạt trường hợp lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở.

Nhiều tài xế ô tô vi phạm

20 giờ 53 cùng ngày, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn phối hợp giữa đội CSGT Hàng Xanh với Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức ở giao lộ Kha Vạn Cân – Phạm Văn Đồng, tổ công tác ra hiệu kiểm tra đối với xe bán tải BKS 61LD-030… lưu thông hướng từ chợ Thủ Đức về.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn với một lái xe ô tô. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Qua kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế tên Ngô Đức M. (SN 1968, ngụ quận 9) có nồng độ cồn 0,097mg/ L khí thở. Tài xế M. thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia nhưng chỉ có một chút. Sau đó lái xe về nhà thì bị tổ công tác phát hiện.

Đến 22 giờ, tổ công tác tiếp tục kiểm tra đối với xe ô tô 7 chỗ BKS 51G-687… đang chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân. Trên xe lúc này đang chở tổng cộng 6 người (bao gồm cả tài xế). Cả 6 người đều trong tình trạng đã say xỉn.

Tài xế C. điều khiển xe 7 chỗ có nồng độ cồn 0,383mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Qua kiểm tra, nam tài xế có nồng độ cồn 0,383mg/ L khí thở. Người này cho biết tên Nguyễn Thế C. Đang chở bạn bè về quận 12 từ cuộc nhậu sau giờ làm. Ông C. cho hay, biết mình điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu bia là sai quy định và chấp nhận đóng phạt. Với vi phạm này, ông C. bị phạt 17 triệu đồng, tước GPLX 17 tháng.

22 giờ 42, tại chốt kiểm tra nồng độ cồn phối hợp giữa đội CSGT Bình Triệu với Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức, tổ công tác cũng phát hiện một trường hợp tài xế lái ô tô vi phạm nồng độ cồn. Nam tài xế có nồng độ 0,081mg/ L khí thở, cho biết chỉ nhấp môi một ít, đang trên đường về nhà.

Một trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn bị CSGT phát hiện ở khu vực giáp ranh địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Uống vài lon tăng tình đoàn kết anh em”

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn phối hợp giữa đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng PC08) và Đội CSGT – TT Công an TP Thủ Đức tại đường song hành Xa Lộ Hà Nội đoạn gần ngã tư Bình Thái, tổ công tác đã ghi nhận 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong buổi làm việc. Một số người vi phạm cho biết chỉ sử dụng có một ít rượu bia và có mức nồng độ cồn thấp.

Một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp bị CSGT phát hiện vào tối 14-11. Ảnh: NGUYỄN YÊN

20 giờ 45, tổ công tác phát hiện ông Huỳnh Ngọc P. (SN 1983, quê Phú Yên) điều khiển xe máy BKS 36D1-117… đang chờ đèn đỏ có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ông P. có nồng độ cồn 0,178mg/ L khí thở. Ông P. cho biết mình “không biết nhậu”, chỉ uống có một hai lon bia với đồng nghiệp.

Ông P. làm việc với CSGT. Ảnh: NGUYỄN YÊN

“Nay 16 xưởng có cúng gà, mình uống vài lon tăng tình đoàn kết anh em trong xưởng. Giao lưu cho vui chứ hồi giờ không có nhậu, không dám uống nhiều vì đường về xa”, ông P. trần tình.

20 giờ 55, tổ công tác tiếp tục phát hiện chị Trần Thị H. (SN 1981, ngụ quận 9) điều khiển xe máy có nồng độ cồn lên đến 0,818 mg/ L khí thở (vượt xa mức vi phạm cao nhất trong khung phạt nồng độ cồn). Chị H. thừa nhận trước đó đã sử dụng rượu bia tại tiệc ở Biên Hòa, Đồng Nai. “Tôi trước đó đã uống 5 lon, nhưng về gần đến nhà rồi thì bị CSGT phát hiện”, chị H. cho biết.

Chị H. và kết quả kiểm tra nồng độ cồn lên đến 0,818mg/ L khí thở. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Sau đó, chị H. bị CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Ngoài hai trường hợp trên, 7 vi phạm khác cũng bị CSGT lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Trước đó, sáng 14-11, Công an TP Thủ Đức ra quân tổng kiểm tra nồng độ cồn, kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

Lễ ra quân tổng kiểm tra nồng độ cồn tại Công an TP Thủ Đức sáng 14-11. Ảnh: TỰ SANG

Theo thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích.

Sau lễ ra quân, các đơn vị đã đi kiểm tra thực tế nhiều tuyến đường trên địa bàn, tại chốt trên đường số 2, phường Trường Thọ, lực lượng chức năng đã dừng hơn 30 trường hợp tài xế xe container, xe tải để kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích.

