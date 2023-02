Đêm nhạc của SpaceSpeaker bị phạt 110 triệu đồng vì phần trình diễn nhạy cảm

(PLO)-Sở VH&TT TP.HCM đã có văn bản xử phạt công ty tổ chức đêm nhạc của SpaceSpeakers hồi tháng 11-2022 với hai hành vi vi phạm, tổng tiền phạt là 110 triệu đồng.

Quyết định xử phạt được ban hành vào ngày 14-12-2022. Văn bản được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký.

Đơn vị bị phạt là Công ty TNHH một thành viên quảng cáo truyền thông Người Hâm Mộ Việt. Công ty do ông Phạm Quốc Cường làm giám đốc, có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo đó, đêm nhạc "SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik" diễn ra vào ngày 12-11-2022 tại Nhà thi đấu quân khu 7 (TP.HCM) có hai hành vi vi phạm.

Cụ thể, hành vi thứ nhất, trong đêm nhạc có 3 tiết mục không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận số 4415/SVHTT-NT ngày 6/10/2022 của Sở VH&TT TPHCM. Đó là tiết mục Live set do ca sĩ Tín Lê thể hiện, tiết mục Nhạc anh của hai rapper Andree, Wxrdie và 11 ca sĩ thể hiện bài A vell of mist.

Hành vi này vi phạm điểm a, khoản 2, điều 11 Nghị định 38/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, quảng cáo.

Hành vi thứ hai bị phạt là đêm nhạc có sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt trái thuần phong mỹ tục người Việt, thể hiện sự gợi dục.

Trong đó, ở tiết mục They said của rapper Binz, vũ công mặc đồ lót biểu diễn cùng rapper trên giường ngủ. Vũ công có tư thế ngả người, ưỡn ngực trong khi rapper đổ bia lên ngực.

Còn ở tiết mục Forget about her của ca sĩ JustaTee, vũ công mặc trang phục giống bikini hở mông và đùi, thực hiện động tác trườn, bò trên đàn piano thể hiện sự gợi dục.

Hành vi này bị phạt căn cứ theo khoản 7, điều 11, cùng nghị định trên.

Với hai hành vi này, công ty tổ chức bị phạt lần lượt 25 triệu đồng và 85 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền phạt là 110 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty tổ chức bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn trong vòng 18 tháng.

SpaceSpeakers Live Concert - The Kosmik là đêm nhạc kỷ niệm 11 năm của 11 nghệ sĩ thuộc nhóm SpaceSpeakers. Chương trình có khoảng 5.000 khán giả tham dự.

Ngay sau khi diễn ra đêm nhạc đã nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt của khán giả với hình ảnh Binz đổ bia lên vùng ngực vũ công trong tiết mục They said cùng những phần trình diễn Nến và hoa của Rhymastic, Forget About Her của JustaTee đầy táo bạo. Nhiều người cho rằng các hình ảnh này ẩn ý về tình dục và chương trình nên dán nhãn 18+, kiểm soát nghiêm ngặt độ tuổi của khán giả.

Khi nắm được vụ việc, Sở VH&TT TP.HCM đã cho rà soát nội dung của đêm diễn này. Sau đó, đại diện Sở VH&TT TP.HCM nhận định chương trình "có dấu hiệu vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, tâm lý cộng đồng xã hội. Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan tiến hành công tác rà soát hậu kiểm và đưa ra hướng xử lý phù hợp trong thời gian sớm nhất".

Sau đó, đạo diễn Việt Tú cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về hình ảnh phản cảm trong đêm nhạc này.

Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên- mẹ danh cầm Đặng Thái Sơn qua đời ở tuổi 106 (PLO)- Nghệ sĩ piano, Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên, mẹ của danh cầm Đặng Thái Sơn, qua đời sáng nay 31-1, tại Hà Nội, hưởng thọ 106 tuổi.

HÀ KIỀU