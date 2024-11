Điểm tin ANTT: Diễn tiến mới nhất vụ nam thanh niên tấn công CSGT 09/11/2024 07:00

(PLO)- Khởi tố nam thanh niên tấn công CSGT khi bị đo nồng độ cồn ở Bình Dương; Cú quay xe của thanh niên chạy grab gây xôn xao mạng xã hội; Bộ Công an khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn đầu tư khoáng sản Hưng Thịnh.

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng (29 tuổi, HKTT tại TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ. Đây là nam thanh niên tấn công CSGT tại Bình Dương.

Thắng đã có hành vi tấn công một CSGT trong Tổ tuần tra đặc biệt 171, khi bị đo nồng độ cồn.

Trước đó, đêm 5-11, Tổ tuần tra đặc biệt 171, Công an tỉnh Bình Dương, tuần tra tại ngã tư cầu Ông Bố thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Tại đây, phát hiện Thắng điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi nên tổ tuần tra ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tổ tuần tra đã đo nồng độ cồn đối với Thắng. Qua kiểm tra phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của Thắng là 0,837 mg/l khí thở.

Tiếp đó, tổ tuần tra lập biên bản vi phạm hành chính và kiểm tra xe máy của Thắng. Lúc này, Thắng bất ngờ dùng tay đấm vào một cán bộ CSGT.

Thấy vậy, các thành viên trong tổ tuần tra đã nhanh chóng khống chế Thắng và bàn giao nam thanh niên tấn công CSGT cho Công an phường Bình Hòa tiếp tục xử lý.