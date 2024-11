Điện Kremlin gọi ý tưởng cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine là ‘cực đoan’ 27/11/2024 07:33

Ngày 26-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng ý tưởng kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine xuất phát từ “phe cực đoan” ở phương Tây, những người đã mất đi sự tỉnh táo trước thực tế, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin rằng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine như một “sự đảm bảo an ninh”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Bạn biết đấy, ngay cả những quan điểm khiêu khích nhất nhằm làm leo thang căng thẳng cũng có một phe cực đoan. Ý tưởng này có lẽ xuất phát từ chính phe cực đoan đó” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả đề xuất chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine là “những suy tính hoàn toàn vô trách nhiệm của những người có lẽ không hiểu rõ thực tế và không hề có chút ý thức trách nhiệm nào” trước hậu quả mà ý tưởng này có thể gây ra.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng “tất cả những tuyên bố này đều xuất phát từ các nguồn tin ẩn danh”.

Ông Peskov cũng bày tỏ sự lo ngại rằng “chính quyền sắp mãn nhiệm ở Washington tiếp tục theo đuổi hành động leo thang hơn nữa”.

Mỹ và EU chưa bình luận về bài viết của The New York Times cũng như phát ngôn của ông Peskov.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng.

Tuần trước, Nga chính thức cập nhật học thuyết hạt nhân, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường từ một quốc gia phi hạt nhân được hỗ trợ từ một cường quốc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Moscow cũng đã bắn tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik mới vào một cơ sở ở Ukraine để đáp trả việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ và Anh sản xuất tấn công vào lãnh thổ Nga.