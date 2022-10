Điều trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị

(PLO)- Bệnh nhân là ngư dân Võ Văn Sỹ (sinh năm 1968), bị đột quỵ não cấp giờ thứ 65 khi đang làm việc trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tối ngày 15-10, Bệnh viện (BV) Quân y 175 đưa bệnh nhân (BN) bị đột quỵ não cấp từ đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền bằng trực thăng EC 225 số hiệu VN 861 của Binh đoàn 18 để điều trị.

Được biết, BN là ngư dân Võ Văn Sỹ (sinh năm 1968, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm việc trên tàu cá trong khu vực quần đảo Trường Sa. Ngư dân Võ Văn Sỹ có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Khoảng 22 giờ ngày 11-10, BN xuất hiện đau đầu, yếu nửa người trái, được đưa đến bệnh xá đảo Sinh Tồn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) điều trị vào sáng ngày 12-10. Tình trạng người bệnh lúc này là bất động, thở oxy, hạ huyết áp, chống phù não.

Sau đó, BN được chuyển đến bệnh xá đảo Nam Yết vào chiều cùng ngày. BN được các bác sĩ tại đây xử lý ban đầu, truyền dịch kiểm soát, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, đồng thời hội chẩn cấp cứu qua điện thoại với BV 103 và BV 175.

Qua hội chẩn kết luận chẩn đoán BN bị đột quỵ não cấp giờ thứ 65, tăng huyết áp khó kiểm soát, tiên lượng nguy cơ phù não tiến triển, chuyển dạng đột quỵ não. Do đó, BN được đề nghị sớm đưa về đất liền bằng đường hàng không để kịp thời điều trị.

Theo mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng EC 225 số hiệu VN 8618 với cơ trưởng Trung tá Nguyễn Minh Tiến cùng tổ cấp cứu đường không (BV Quân y 175) do đại úy Phạm Công Tình - BS điều trị khoa hồi sức tích cực làm tổ trưởng xuất phát từ lúc 8 giờ ngày 15-10 tại sân bay Tân Sơn Nhất, bay đến đảo Nam Yết để đưa BN về đất liền.

Đại tá Trần Quốc Việt - Giám đốc BV Quân y 175 cho biết, đây là trường hợp cấp cứu BN đặc biệt. Đối với BN đột quỵ, khi đưa vào đảo là rất khó khăn. Trang thiết bị và thuốc tại bệnh xá đảo (kể cả tại bệnh xá Đảo Trường Sa) để cấp cứu BN đột quỵ chưa thể đáp ứng được hết yêu cầu điều trị, phải được hội chẩn qua Telemedicine.

“Với BN Võ Văn Sỹ, chúng tôi đều phải hội chẩn qua điện thoại do đảo Nam Yết không kết nối được hệ thống Telemedicine với BV quân y 175. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão, việc đưa BN an toàn vào đất liền là sự cố gắng rất lớn của Tổ bay và Tổ cấp cứu đường không” - Giám đốc BV Quân y 175 chia sẻ.

Theo đó, chuyến bay cấp cứu đã bảo đảm đúng yêu cầu, hạ cánh an toàn tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình BV Quân y 175. Ngay sau đó, BN được đưa vào Khoa Cấp cứu của BV để tiếp tục điều trị.

THẢO PHƯƠNG