Sáng 27-7, rất nhiều người dân phản ánh tình trạng không tìm được tài xế giao hàng thông qua các app như Be, Grab, Gojek. Thậm chí, có đơn hàng tài xế đã nhận hàng sau đó lại nhờ khách huỷ vì sợ bị phạt khi đi giao hàng.

Trao đổi với PLO, Be Group cho biết đơn vị đã chủ động tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại TP.HCM từ 10 giờ ngày 27-7.

Theo Be Group, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng và tài xế, sau khi cân nhắc các tình huống một cách thận trọng nhất, Ứng dụng gọi xe Be tạm ngưng cung cấp dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM.



Ứng dụng gọi xe Be tạm ngưng cung cấp dịch vụ giao hàng và đi chợ hộ tại TP.HCM.

Thời gian tạm ngưng từ 10 giờ ngày 27-7 đến 1-8 hoặc đến khi có thông báo mới. Đây là quyết định chủ động từ công ty Be Group – đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be - trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.HCM.

Như vậy, tính đến 10 giờ ngày 27-7, Ứng dụng gọi xe Be đã tạm ngưng cung cấp tất cả các dịch vụ tại hai TP lớn là Hà Nội và TP.HCM để phòng, chống dịch.



Đại diện Be Group cho biết đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để có thể triển khai tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho đội ngũ tài xế công nghệ trong thời gian sớm nhất.



Tương tự, đại diện Gojek cho biết đơn vị đang kiểm tra lại các thông tin từ Báo phản ánh. Hiện Gojek đang làm việc với các sở ngành để tìm ra các hướng dẫn cho tài xế và người dân.