Nhiều hành khách cho biết những ngày gần đây họ rất khó đặt xe công nghệ, đón taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM). Bất đắc dĩ, họ phải đem hành lý ra đầu đường Trường Sơn để đón xe cho nhanh hơn.



Đủ kiểu đón xe ở Tân Sơn Nhất

Chị Nguyễn Thị Hằng (quê Thái Nguyên) chia sẻ: Chị bay từ Hà Nội vào TP.HCM lúc 11 giờ 25 ngày 10-2. Cứ ngỡ đi giờ đó không đông nhưng nào ngờ đông không tưởng, đến nỗi không đặt được xe. Trong khi đó, phía taxi giá cao gấp bốn lần so với ngày thường. Sau 2 giờ tìm xe, chị phải trả 800.000 đồng cho 8 km để về TP Thủ Đức.



Hành khách gặp khó khi đặt xe công nghệ, đón taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đồng tình, chị Trần Thị Dân (ngụ quận Bình Tân) cũng cho biết bình thường chị đi từ sân bay Tân Sơn Nhất về phường An Lạc, quận Bình Tân chưa tới 200.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, trong dịp tết Nguyên đán 2022 vừa qua, chị đã ngậm ngùi đi xe hợp đồng với giá 600.000 đồng vì không đặt được xe công nghệ.



Trước thực trạng trên, nhiều người truyền tai nhau nên nhờ người nhà đến đón hoặc thuê xe hợp đồng trước để không bị quá tải.

Một tài xế xe công nghệ hãng Be Group cho biết trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, lượng tài xế nghỉ tết, về quê tương đối nhiều. Tuy nhiên, nhu cầu của hành khách đi các tỉnh khá nhiều nên đa phần tài xế đều chạy hợp đồng. Chạy hợp đồng tài xế sẽ thấy thuận lợi hơn, thu nhập cao hơn trong dịp tết.

Khuyến khích tài xế tăng cường phục vụ tại sân bay

Hãng Be Group cho biết đơn vị thường xuyên gửi thông báo khuyến khích tài xế tăng cường phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hãng có nơi đón khách hàng riêng tại làn B ga đến quốc tế, giúp khách hàng thuận tiện di chuyển.

Đại diện Grab Việt Nam thông tin: Hãng đã nỗ lực tối ưu quy trình vận hành tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Đồng thời triển khai một số chương trình thưởng để khuyến khích đối tác tài xế tích cực hoạt động, có thêm cơ hội thu nhập.

“Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để có thêm phương án di chuyển thuận tiện hơn cho người dân” - đại diện Grab cho hay.

Lý giải về tình trạng thiếu xe đón hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, một lãnh đạo cảng này nhận định trong năm 2021, thị trường hàng không trầm lắng, lượng hành khách thông qua cảng giảm sâu.

Tuy nhiên, cao điểm tết vừa qua hành khách tăng đột biến khiến cung không đủ cầu, hành khách chật vật đón ô tô rời sân bay. Sau đợt tăng đột biến, lượng hành khách sẽ bình ổn trở lại, áp lực bắt xe không còn khó khăn như trước.

Theo vị lãnh đạo này, do nhu cầu đi lại thấp trong giai đoạn dịch bùng phát khiến nhiều tài xế công nghệ chuyển đổi nghề nghiệp, các hãng taxi cắt giảm tài xế. Do đó, khi hành khách tăng đột biến, các hãng không kịp bổ sung tài xế để đáp ứng nhu cầu đi lại đông trong những ngày cao điểm tết.

“Chúng tôi sẽ có kế hoạch làm việc với các hãng xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tốt hơn vào những thời điểm hành khách đi lại đông” - vị lãnh đạo nói.

Bổ sung xe buýt công suất lớn

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 17-2, trong buổi họp báo định kỳ về tình hình dịch trên địa bàn TP (do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM tổ chức), ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết: Trách nhiệm quản lý thuộc về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và đơn vị giám sát là Cảng vụ hàng không miền Nam. Sở GTVT và Công an quận Tân Bình, lực lượng thanh tra giao thông có trách nhiệm đảm bảo giải tỏa ùn ứ, kẹt xe phía ngoài.

Theo ông An, có ba nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Thứ nhất, dự báo lưu lượng hành khách đưa ra không chính xác. “Lượng hành khách lưu thông qua sân bay tăng đột biến, vượt ngoài dự báo” - ông An nói.

Thứ hai, sau dịch các hãng taxi công nghệ mới hoạt động lại 50% công suất. “Lượng tài xế thiếu hụt do phần lớn đã về quê, chưa trở lại TP.HCM hoặc đã chuyển việc” - ông An phân tích.

Thứ ba, mặt bằng để sắp xếp điều phối xe của sân bay Tân Sơn Nhất chưa đủ để đáp ứng lượng hành khách khi nhu cầu tăng cao.

Để giải quyết vấn đề này, ông An cho biết Sở GTVT đã đề nghị Cảng vụ hàng không miền Nam sắp xếp những điểm đậu xe buýt nhằm bổ sung xe có công suất lớn đi vào trung tâm TP để hành khách lựa chọn.

“Hiện sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có hai tuyến xe buýt. Một tuyến đi vào trung tâm TP.HCM và tuyến còn lại đi Vũng Tàu. Tuy nhiên, do thời gian dài sân bay không hoạt động, hai tuyến xe buýt này không cho thấy hiệu quả” - ông An nói.

Ngoài ra, ông An khuyến nghị hành khách cần chuẩn bị tâm lý sử dụng xe công cộng. Thời gian qua, đa số hành khách không muốn đi xe chung với người khác để tránh tiếp xúc, đồng thời do hành lý cồng kềnh, việc lên xuống gặp khó khăn. Do vậy, những bất cập này sẽ được giải quyết rốt ráo trong những ngày tới.•