Ba nguyên nhân khiến metro số 1 chậm trễ Trong văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.HCM, MAUR cho biết có ba nguyên nhân khiến tuyến metro số 1 bị chậm trễ. Thứ nhất: Dịch COVID-19 tái bùng phát lần thứ tư tại TP.HCM và các nước trên thế giới đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn dự án. Theo kế hoạch lũy kế tổng tiến độ toàn dự án đến cuối năm là 91%, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay lũy kế tiến độ mới đạt 88%. Thứ hai: Do các thủ tục để ký kết phụ lục hợp đồng số 19 của hợp đồng tư vấn chung. Phụ lục 19 gồm các nội dung quan trọng như tư vấn; đào tạo lái tàu, nhân viên điều độ, trưởng ga; lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin gói thầu CP4... Thứ ba: Các vướng mắc còn tồn đọng triển khai dự án. Cụ thể, dự án metro số 1 là một trong những dự án đường sắt đô thị triển khai đầu tiên tại Việt Nam thực hiện theo các quy định hợp đồng nước ngoài và trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh các quy định pháp luật Việt Nam. Nhiều nội dung cần thực hiện như xử lý tồn đọng từ đầu triển khai dự án đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm trong thời gian qua. Do đó, cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị xử lý dứt điểm trong thời gian tiếp theo làm cơ sở hoàn thành dự án đưa vào vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả.