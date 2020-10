5 nhóm biển số xe đẹp sẽ được đấu giá

Đấu giá công khai, minh bạch Cục CSGT cho biết hiện tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định kho số của biển số xe do Bộ Công an đang quản lý là tài sản công. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thì quy định cấm mua, bán biển số xe. Do đó, để có thể thực hiện việc đấu giá biển số xe, dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT đã sửa đổi quy định này theo hướng chỉ cấm mua, bán trái phép biển số xe; trường hợp mua biển số thông qua đấu giá là hợp pháp. Cục CSGT khẳng định Bộ Công an sẽ sớm thực hiện đấu giá biển số xe, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn biển số xe cơ giới theo sở thích.