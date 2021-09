Từ ngày 1-7-2021, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) thí điểm đón khách nhập cảnh cách ly tập trung bảy ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Ngoài ra, khách nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh.



Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đánh giá sân bay Vân Đồn đã đón khá nhiều chuyến bay theo chương trình thí điểm thông suốt. Khách nhập cảnh tuân thủ các điều kiện nhập cảnh nên các hoạt động diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, tạo tiền đề nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế khi điều kiện cho phép.

Theo phản hồi từ hãng hàng không Vietnam Airlines, hãng bay vận chuyển khách nhập cảnh thí điểm cách ly bảy ngày tại Quảng Ninh, tất cả hành khách trên chuyến bay đều về quê thuận tiện bằng nhiều phương tiện khác nhau như máy bay, đường bộ. Hãng chưa nhận được phản ánh nào của hành khách về việc bị từ chối tiếp nhận về nơi lưu trú, về nhà để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Người nhập cảnh: Nơi tiếp nhận, nơi không

Anh HNM từ Mỹ về thăm gia đình tại An Giang chia sẻ sau thời gian cách ly bảy ngày và có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính, anh cùng hơn 200 hành khách bay từ quảng ninh vào TP.HCM để về quê. Tại đây, anh đón xe từ sân bay chạy thẳng về An Giang, trên đường đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, anh và tài xế đều khai báo y tế đầy đủ. Riêng tỉnh Đồng Tháp yêu cầu test nhanh và thông chốt cho đi. Về quê, anh thực hiện khai báo y tế, test thêm lần nữa và ở nhà theo dõi sức khỏe bảy ngày.

“Mình có đầy đủ giấy tờ liên quan để chứng minh đã tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 nên không vướng mắc gì dù quãng đường về miền Tây rất dài với chi phí 5,5 triệu đồng/chuyến xe” - anh M nói.

Cùng là hành khách nhập cảnh nhưng hành trình của anh NTK (Việt kiều Mỹ) không thuận lợi như những hành khách khác. Trước khi về tới Việt Nam, anh có hành trình dài từ Mỹ đến Seoul (Hàn Quốc), sau đó bay từ Seoul về sân bay Vân Đồn ngày 12-9.



350 hành khách từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam theo chương trình thí điểm cách ly bảy ngày tại Quảng Ninh. Ảnh: VNA

Anh K cho biết sau khi hoàn thành cách ly bảy ngày (theo chương trình thí điểm khách nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), anh về thăm gia đình tại Bà Rịa -Vũng Tàu (br-vt). Tuy nhiên, khi về đến chốt kiểm soát ở cửa ngõ vào địa bàn tỉnh thì bị từ chối tiếp nhận, đồng thời lực lượng chức năng tại đây còn đòi lập biên bản. Do không được vào tỉnh, buộc anh K phải quay lại TP.HCM và liên hệ với người thân để ở nhờ.

“Tôi có đầy đủ giấy tờ liên quan, hợp lệ, kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không hiểu sao lại bị ngăn cản không cho về nhà” - anh K bức xúc.

Theo tìm hiểu của PV, ngoài anh K còn có ba hành khách ở BR-VT nằm trong danh sách quản lý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Phụ lục danh sách khách nhập cảnh cũng được cơ quan này gửi đến Sở Y tế các tỉnh, TP; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, TP có khách nhập cảnh đến lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi.

PV đã liên lạc với một số hành khách này thì được biết họ đã về nhà, nơi lưu trú an toàn và tiếp tục theo dõi sức khỏe khá thuận lợi. Đáng chú ý, một vị khách tại BR-VT cho biết sau khi hết hạn cách ly bảy ngày, anh cùng nhiều hành khách đáp chuyến bay từ sân bay Vân Đồn vào sân bay Tân Sơn Nhất và về nhà bình thường.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói gì?

Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với UBND tỉnh BR-VT và đã cung cấp các công văn, giấy tờ liên quan của hành khách nhập cảnh đến ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT. Ông Khánh băn khoăn không biết vì sao ba hành khách cùng cách ly như nhau, hành trình như nhau nhưng anh K lại không được về nhà như các hành khách khác về từ Mỹ.

Ông Khánh giải thích: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu khách đi thẳng từ nơi cách ly thí điểm về tỉnh thì chỉ theo dõi bảy ngày tại nhà. Còn khách trung chuyển qua địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 thì về địa phương sẽ cách ly thêm 14 ngày.

Phó chủ tịch UBND tỉnh BR-VT cũng cho rằng việc từ chối tiếp nhận người nhập cảnh về địa phương là không đúng. Theo đó, ông Khánh hướng dẫn anh K liên hệ Sở GTVT tỉnh BR-VT để được hướng dẫn cụ thể mới được phép về BR-VT.

Ngay sau đó, PV đã liên hệ với Sở GTVT tỉnh BR-VT thì được nơi này cho biết theo hướng dẫn các trường hợp nhập cảnh, khách đã hết thời hạn cách ly, đi ngang vùng dịch (theo Chỉ thị 16) thì phải có ý kiến từ Sở Y tế. Trên cơ sở đó, cơ quan y tế thẩm định và đưa ra phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển về địa phương, đồng thời người về địa phương phải có sự đồng ý từ chính quyền cấp tỉnh.

Ngày 22-9, liên hệ với Sở Y tế tỉnh BR-VT về trường hợp của anh K, PV được nơi này giải thích có thể do công văn từ địa phương nơi tổ chức cách ly chuyển đến chậm. Theo đó, Sở Y tế cho biết sẽ làm công văn hướng dẫn việc tiếp nhận đối với hành khách nhập cảnh theo chương trình thí điểm nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi tỉnh phê duyệt, Sở Y tế sẽ có thông báo đến Sở GTVT để nắm phương án và phương tiện vận chuyển, đồng thời thông báo đến địa phương nơi khách nhập cảnh đến để nắm và quản lý.

Theo vị đại diện Sở Y tế, sau khi UBND tỉnh phê duyệt, công văn này sẽ được cập nhật đến các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khi đó hành khách nhập cảnh theo chương trình này sẽ được về địa phương.•