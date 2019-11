Bất ngờ với phối cảnh đường hoa Tết Nguyễn Huệ

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý 2020 sẽ khiến nhiều bạn trẻ phát "sốc" vì...quá đẹp. Dưới đây là phối cảnh của con đường hoa Tết nổi tiếng này.



Với chủ đề "TP.HCM - Vững tin tiến bước", Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020 trải dài gần 700 mét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.



Đường hoa được thiết kế thành ba phân đoạn: Xuân của đất trời - Xuân của tình người; Thành phố phát triển - Bền vững niềm tin; Thành phố hiện đại - Tiến bước vươn xa.



Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ. Trong đó, mở đầu đường hoa là cảnh gia đình chuột múa hát bản hoà ca mùa xuân, với nhạc trưởng là chuột bố cao 3 m chỉ huy đội nhạc công gồm chuột mẹ cao 2,5 m và 7 chuột nhí cao trung bình 1,5 m.



Điểm nhấn của đường hoa năm nay là kết hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường; nét truyền thống, bản sắc văn hóa Tết cổ truyền với kiến trúc hiện đại đi cùng ý nghĩa xã hội tích cực.



Đại cảnh Vườn Lan Xuân được thiết kế với một hiệu ứng mới nhờ vào mái aluminium gương, tạo sự tương phản hình ảnh với giàn lan tầng cao, tầng thấp bên dưới.



Tiểu cảnh Bức tranh mùa xuân được lấy ý tưởng từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, sự vận động như những dòng lốc xoáy cuộn trào của thiên nhiên.



Tạo hình mái được thiết kế thành dải xoáy - biểu trưng cho sự đa dạng của môi trường, kết hợp với các dải hoa dưới mặt đất và khối hình đài nước - thể hiện sự giao thoa giữa thiên nhiên đất trời.



Thiết kế mâm ngũ quả với ước vọng năm mới Canh Tý ấm no, hạnh phúc được bao quanh bởi thuyền chở đầy hoa và cây trái.



Đại cảnh rừng nước lung linh và huyền ảo, đây là lần đầu tiên tại đường hoa Nguyễn Huệ xuất hiện một cánh rừng cùng sự kết hợp với màn nước tạo nên hệ sinh thái thu nhỏ gợi nhớ đến các công trình sinh thái nổi tiếng trên thế giới như Cloud Forest trong Gardens by the Bay ở Singapore hay The Green Planet ở Dubai (UAE).



Đường hoa sẽ được thi công từ ngày 8 đến 22-1-2020.



Và mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân, du khách trong nước và quốc tế từ 19 giờ ngày 22-1 và dọn dẹp vào lúc 21 giờ ngày 28-1-2020 (tức 28 tháng chạp đến mùng 4 tết).



Đường hoa khép lại bằng đại cảnh bông hoa chuyển động Kinetic đường kính 5 m được tạo thành từ hơn 60 chi tiết. Bông hoa tượng trưng cho sự phát triển bền vững của TP.HCM vững tin tiến bước đi lên.