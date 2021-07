Cần 25 tỉ đồng để di dời trường cấp 2 Trong văn bản gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng kiến nghị Bộ GTVT thống nhất chủ trương cho di dời Trường THCS thị trấn Khe Tre với kinh phí dự kiến khoảng 25 tỉ đồng, nhằm đảm bảo an toàn bền vững, lâu dài cho cán bộ, giáo viên, học sinh và hoạt động của trường. Văn bản nêu: Do trường này nằm cạnh đường cao tốc, mặt bằng trường thấp, nằm dưới chân taluy dương có mái dốc cao và chưa ổn định nên tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Mặt khác, dự báo khi đường cao tốc đi vào khai thác sẽ gây tiếng ồn, phát sinh bụi bẩn, ảnh hưởng đến việc học tập, hoạt động của trường và sức khỏe của các cháu học sinh.