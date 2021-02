Cận tết, ngành đường sắt hủy hàng chục chuyến tàu do dịch

Hàng loạt vé tàu giảm 30% Trong đợt Tết Tân Sửu này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 Tổng công ty đường sắt Việt Nam tiếp tục giảm 30% giá vé thời gian đi tàu từ ngày 9 đến ngày 28-2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp đến 17 tháng Giêng âm lịch). Theo đó, giá vé trước tết từ TP.HCM đi Hà Nội chỉ còn 700.000 đồng/vé, TP.HCM đi Đà Nẵng chỉ còn 540.000 đồng/vé, TP.HCM đi Nha Trang chỉ còn 280.000 đồng/vé. Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng cho biết sau Tết từ Hà Nội đi TP.HCM chỉ còn 880.000 đồng/vé, từ Đà Nẵng đi TP.HCM chỉ còn 644.000 đồng/vé, Diêu Trì đi TP.HCM chỉ còn 480.000 đồng/vé. Hiện nay, ngành đường sắt vẫn tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho hành khách đi tàu như: thực hiện việc phun khử trùng trên tàu, dưới ga thực hiện giãn cách đối với hành khách tại phòng đợi và khi xếp hàng lên tàu; bố trí giãn cách đảm bảo an toàn trên các toa tàu…