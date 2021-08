Ngày 20-8, UBND TP Cần Thơ có ba quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho các dự án Bệnh viện (BV) dã chiến số 4, 5, 6 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ.



Bệnh viện dã chiến số 5 ở Cần Thơ. Ảnh: PN

Theo đó, mục đích xây dựng các BV này là để tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn TP.

Địa điểm xây dựng: Trụ sở làm việc của BV dã chiến số 4 đặt tại Trung đoàn 932, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; BV dã chiến số 5 đặt tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều; BV dã chiến số 6 đặt tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Công an TP, số 250 đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), khu vực 8, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Về quy mô: BV dã chiến số 4 chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế và đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động của BV Tai Mũi Họng TP, có quy mô 400 giường (tận dụng, cải tạo công trình có sẵn).

BV dã chiến số 5 chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế và đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động của BV Mắt – Răng Hàm Mặt TP, có quy mô 250 giường (tận dụng, cải tạo công trình có sẵn).

BV dã chiến số 6 chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế và đảm bảo các điều kiện tổ chức, hoạt động của BV Ung bướu TP, có quy mô 800 giường (tận dụng, cải tạo công trình có sẵn)

Thời gian xây dựng công trình các BV trên là 14 ngày kể từ ngày ban hành lệnh.

Dự kiến chi phí thực hiện BV dã chiến số 4 hơn 4 tỉ đồng; BV dã chiến số 5 hơn 2,1 tỉ đồng và BV dã chiến số 6 hơn 3,1 tỉ đồng. Tổng cộng ba BV là hơn 9,2 tỉ đồng.