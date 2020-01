Đầu tư 30 tỉ sẽ thu về 200 tỉ nhưng không được vì... vướng

Năm 2019, trên cả nước xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông đường sắt, giảm 3 vụ so với năm 2018, làm 110 người chết, giảm 12 người, bị thương 180 người, giảm 3 người. Trong đó, số vụ tai nạn do nguyên nhân chủ quan 10 vụ, do khách quan 247 vụ. Sự cố chạy tàu 1.021 vụ, giảm 284 vụ. Ngành đường sắt phấn đấu năm 2020 giảm tai nạn đường sắt ít nhất 5% cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, người bị thương). Tiếp tục triển khai công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào kết cấu hạ tầng đường sắt, đẩy mạnh khai thác hàng hóa đi quốc tế. Đồng thời, khẩn trương triển khai thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM...