Năm 2021, thị trường căn hộ ở TP.HCM và các vùng phụ cận ghi nhận 41 dự án mở bán (khoảng 21.138 căn hộ). So với năm 2020, tổng nguồn cung mới bằng 70%; riêng tại TP.HCM, nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm mạnh so với năm 2020 trở về trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Loại hình căn hộ hạng sang tại TP.HCM đã xác lập mặt bằng giá mới lên đến gần 400 triệu đồng/m2. Phân khúc đất nền trong năm 2021 ghi nhận 46 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 6.220 sản phẩm. Nguồn cung mới nhà phố, biệt thự tăng nhẹ, trong năm 2021 thị trường đón nhận 9.823 căn mở bán đến từ 55 dự án, tăng 34% so với năm trước. Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng có tín hiệu phục hồi tích cực ở loại hình biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng trong khu phức hợp. Cụ thể, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng trong năm 2021 đạt khoảng 4.115 căn.