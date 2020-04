Điện lực TP.HCM lý giải hóa đơn tiền điện tăng cao

Theo ghi nhận của PV PLO, nhiều người dân hoang mang khi hóa đơn tiền điện tháng 4-2020 cao nhiều hơn so với những tháng trước.

Nắng nóng, phòng dịch COVID-19 khiến nhu cầu điện tăng cao

Lý giải về vấn đề này, ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC), cho biết do nắng nóng, người dân ở nhà phòng dịch COVID-19 làm nhu cầu dùng điện gia tăng.

Cụ thể, theo quy luật hằng năm, từ tháng 3 đến tháng 6 là mùa nắng nóng. Nhiệt độ trung bình/tháng tăng từ 27,9oC/tháng 2 lên 28,9oC/tháng 3 và 29,8oC/tháng 4 (số liệu năm 2017), trong đó nhiều ngày có nhiệt độ lên đến 37-40oC. Tương đồng với nhiệt độ nóng lên, tổng lượng điện tiêu thụ của TP.HCM trong tháng 3 so với tháng 2 cũng tăng mạnh. Tháng 3-2017 tăng khoảng 15,6%, tháng 3-2018 tăng 22,13% và tháng 3-2019 tăng 21,24% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, càng nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân TP càng tăng.



Tổng điện năng tiêu thụ tăng khi vào mùa nắng nóng.

Phân tích cụ thể theo mục đích sử dụng điện thì lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt tăng mạnh hơn so với lượng điện tiêu thụ cho mục đích ngoài sinh hoạt. Ví dụ năm 2019, lượng điện sinh hoạt tháng 3 và 4 tăng từ 30,69% đến 36,43% so với tháng 2.

"Rõ ràng là nắng nóng nên chúng ta sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn. Bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng, nên càng tốn nhiều điện hơn. Điều này cũng tương tự như đi lên dốc cần nhiều năng lượng hơn đi trên đường bằng" - ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVN HCMC, cho biết.



EVN HCMC lý giải nhiều nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng.

Bên cạnh đó, kỳ hóa đơn tháng 4 (sử dụng điện trong tháng 3) có số ngày sử dụng điện nhiều hơn hai ngày so với kỳ hóa đơn tháng 3 (sử dụng điện trong tháng 2), tương đương 6,89%, cũng là nguyên nhân lượng điện năng tiêu thụ của kỳ hóa đơn này tăng nhiều so với kỳ hóa đơn trước.

Năm nay, do dịch COVID-19 học sinh nghỉ học dài ngày, người dân ở nhà phòng dịch ngay trong thời gian nắng nóng, nên sử dụng điện trong sinh hoạt tăng mạnh hơn.

Theo ghi nhận của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, tổng lượng điện của khách hàng sinh hoạt tháng 3-2020 tăng 7,51% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó lượng điện tiêu thụ khách hàng sản xuất giảm 2,75%, của khách hàng kinh doanh dịch vụ: giảm 7,28%.

Sử dụng tiết kiệm điện

Ông Bùi Trung Kiên cho biết để tiền điện không tăng quá mức, ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình, EVN HCMC tiếp tục đề nghị khách hàng, người dân thực hành tiết kiệm điện. Đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, người dân hãy hạn chế đóng kín cửa và mở máy lạnh; tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên. Thực hiện điều này không chỉ tiết kiệm điện mà còn rất có ý nghĩa phòng dịch.

Dự báo trước tình hình hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng cao mùa nắng nóng, nên bên cạnh việc tuyên truyền, tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp khác để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Cụ thể, tổng công ty đưa thông tin khuyến cáo vào thông báo tiền điện, nhằm lưu ý khách hàng khi điện năng tiêu thụ tăng cao so với tháng trước, để khách hàng chủ động kiểm tra việc sử dụng điện của mình.

Từ 1-3-2020, EVN triển khai áp dụng hóa đơn điện tử mẫu mới, có biểu đồ lượng điện đã sử dụng các tháng năm nay và năm trước, tạo điều kiện để khách hàng chủ động theo dõi, điều tiết nhu cầu sử dụng điện của mình;

Thực hiện phúc tra nội bộ 100% hóa đơn có mức tăng trên 30%, trước khi phát hành tới khách hàng;

Tăng cường lực lượng điện thoại viên Trung tâm chăm sóc khách hàng để tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của khách hàng trong thời gian cao điểm mùa khô/nắng nóng;

Khi nhận được thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về hóa đơn tiền điện, trong vòng 24 giờ điện lực sẽ cử nhân viên gặp gỡ, phối hợp cùng khách hàng đối soát chỉ số đồng hồ, lượng điện tiêu thụ trong kỳ, hóa đơn tiền điện.