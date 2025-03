Khởi công đường Vành đai 2, cầu Kỳ Hà 3 thuộc dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy TP Thủ Đức

Sáng ngày 14-3, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nút giao Mỹ Thuỷ (giai đoạn 3), TP Thủ Đức.

Giai đoạn 3 của dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy sẽ gồm hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải và Cầu Kỳ Hà 3 – nhánh phải gồm 4 làn xe.

Ông Lê Ngọc Hùng - Phó Trưởng ban Ban Giao thông cho biết: Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng nút giao Mỹ Thủy hoàn chỉnh nhằm tăng năng lực thông hành qua nút giao, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các trục đường Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2 (nay là đường Võ Chí Công). Từ đó, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách ngày càng tăng trong khu vực, đặc biệt là khu vực cầu Phú Mỹ và cụm cảng Cát Lái; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy có thiết kế hoàn chỉnh với quy mô nút giao 3 tầng. Các hạng mục chính của dự án gồm có cầu vượt qua nút giao theo hướng đường Võ Chí Công đáp ứng 8 làn xe ô tô, xây dựng cầu vượt rẽ trái hướng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ đáp ứng 2 làn xe ô tô, xây dựng hầm chui rẽ trái hướng từ đường Võ Chí Công đi Cát Lái đáp ứng 2 làn xe ô tô, xây dựng cầu Kỳ Hà 3 đáp ứng 8 làn xe ô tô, xây dựng cầu Kỳ Hà 4 hướng Võ Chí Công rẽ phải về Cát Lái đáp ứng 3 làn xe.

Bên cạnh đó là xây dựng các nhánh đường dưới dạ cầu để phân tách và đảm bảo an toàn cho xe 2 bánh lưu thông. Ngoài ra dự án cũng thực hiện hệ thống cây xanh, chiếu sáng đồng bộ trong toàn nút giao.

Giai đoạn 3 dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy sẽ được chủ đầu tư nỗ lực hạn chế ảnh hưởng thấp nhất đến việc đi lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30-4-2026.

Ông Hùng cho biết việc hoàn thành giai đoạn 3 cũng như tất cả các hạng mục của dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy cùng với việc tiếp tục triển khai các dự án như nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định, đường Nguyễn Duy Trinh, đường Lương Định Của, tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, hoàn thành nút giao An Phú, cầu Tăng Long, cầu Ông Nhiêu… sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái và cửa ngõ phía Đông TP.

"Để có thể hoàn thành các dự án trên, đặc biệt là dự án xây dựng Nút giao Mỹ Thủy, Ban Giao thông mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các sở ngành, đặc biệt là sự nỗ lực của TP Thủ Đức trong việc bàn giao 100% mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại của giai đoạn 1, giai đoạn 2 trước 30-4-2025.

Ban Giao thông cũng sẽ cùng các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình như nút giao An Phú, cầu Tăng Long vào cuối năm nay" - ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Mai Hữu Quyết - Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết khởi công dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy là sự kiện quan trọng của TP Thủ Đức, được người dân mong mỏi nhiều năm nay.

Đến nay, UBND TP Thủ Đức đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 182 hồ sơ; đã chi trả bồi thường cho 169 hồ sơ với tổng số tiền 1.213 tỉ đồng. Hiện đã thu hồi mặt bằng 123 hồ sơ với diện tích 30.751,14m² (tỉ lệ 63,1%).

Hiện nay còn lại 72 hồ sơ (chiếm gần 37%) chưa bàn giao mặt bằng vì một số lý do như chồng ranh, tranh chấp, khiếu nại, đang trong quy trình thực hiện tố tụng hành chính, chờ bố trí nền tái định cư...

Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị TP Thủ Đức và sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân đã góp phần hoàn thành sớm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng phục vụ dự án, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác thu hồi mặt bằng chưa đạt tỉ lệ 100% do gặp một số khó khăn, nguyên nhân khách quan... UBND TP Thủ Đức tiếp tục tăng cường lãnh đạo bằng nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác vận động người dân, lan toả thông tin tích cực, ý nghĩa tầm quan trọng của dự án trọng điểm này. Từ đó, góp phần nâng cao sự đồng thuận của người dân, sớm hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng còn lại.

Sự thành công của dự án sẽ là tiền đề quan trọng để từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại diện Nhà thầu Thiên An cũng cam kết hoàn thành dự án nút giao đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn. Nhà thầu cam kết huy động máy móc, nhân lực, vật tư và đảm bảo đi lại cho người dân lưu thông. Nhà thầu cam kết đảm bảo an toàn chặt chẽ, lưu thông hợp lý và mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của bà con.