Ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chia sẻ về vấn đề này.

. Thưa ông, dịch COVID-19 đang bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ các dự án truyền tải, đặc biệt là các dự án khu vực phía Nam?

+ Ông Bùi Văn Kiên: Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư lưới điện truyền tải dẫn đến chậm tiến độ; cụ thể:

Các chương trình, kế hoạch phối hợp làm việc với chính quyền các địa phương của lãnh đạo EVN, EVNNPT và các đơn vị quản lý dự án gần như không thể thực hiện được. Cán bộ các ban quản lý dự án đều ở vùng dịch nên rất khó khăn khi cần đi công trường làm công tác quản lý, điều hành dự án, phối hợp với địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB),…

Trong khâu chuẩn bị đầu tư, các đơn vị tư vấn gặp khó khăn trong công tác đi lại thực hiện triển khai thực địa khảo sát địa hình, địa điểm,…

Ông Bùi Văn Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT (bên phải, ngoài cùng) kiểm tra tiến độ các dự án điện.



Công tác di chuyển lực lượng, mua sắm, cung cấp vật tư, vật liệu và tổ chức thi công của các nhà thầu xây lắp gặp rất nhiều khó khăn do các quy định về kiểm dịch, cách ly và giá cả tăng cao.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng và sắt thép, kim loại màu vẫn đang tăng cao do ảnh hưởng của dịch bệnh trong khi các bộ, ngành chưa có hướng dẫn về việc bù giá vật liệu do biến động giá lớn khiến công tác lựa chọn nhà thầu và thực hiện các hợp đồng có liên quan cũng hết sức khó khăn.

Những điều trên ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện khu vực các tỉnh miền Nam và miền Trung như: Các dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, Sông Hậu – Đức Hòa, Chơn Thành – Đức Hòa; các dự án trạm biến áp 500kV Đức Hòa, Vân Phong và đấu nối; Trạm biến áp 220kV Cam Ranh,…

. Trước những khó khăn này, EVNNPT đã đề ra những giải pháp gì để đảm bảo mục tiêu kép vừa thực hiện đầu tư xây dụng, vừa phòng chống dịch?

+ EVNNPT, các đơn vị hướng dẫn người lao động vừa tuân thủ thực hiện hướng dẫn của Chính phủ, chính quyền các địa phương có liên quan, vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện.

Tổng công ty và các đơn vị ứng dụng tối đa các công cụ về công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành như: xử lý công văn, công việc từ xa trên phần mềm E-Office/D-Office; tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến,…

Yêu cầu các nhà thầu tư vấn cần có giải pháp phù hợp để giảm ảnh hưởng đến tiến độ dự án như thuê nhà thầu phụ đủ năng lực, liên kết giải quyết công việc với các đơn vị khác phù hợp,…

Các ban quản lý dự án và các nhà thầu xây lắp bố trí lực lượng bám sát công trường theo nguyên tắc hạn chế di chuyển ra ngoài địa bàn; bám sát, phối hợp tích cực, chủ động với chính quyền địa phương để khắc phục khó khăn do dịch bệnh để triển khai các công việc có thể thực hiện được trong BTGPMB, thi công dự án.

Các đơn vị đã tổ chức xét nghiệm và bố trí cho những người có liên quan tham gia thực hiện dự án theo mô hình ba tại chỗ (ăn, nghỉ, sinh hoạt và làm việc trong một khu vực nhất định) hoặc mô hình một cung đường hai điểm đến,…

Thời gian qua, tập thể cán bộ công nhân viên EVNNPT đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành, đóng điện nhiều dự án như:

Đường dây 500 kV Dốc Sỏi – Pleiku 2; TBA 500 kV Chơn Thành, TBA 220 kV Mường Tè và đường dây Mường Tè – Lai Châu, TBA 500 kV Đức Hòa, nâng công suất TBA 500 kV Đắc Nông, đường dây 220 kV Nho Quan – Thanh Nghị, TBA 220 kV Thủy Nguyên, đường dây 500 kV đấu nối NMNĐ BOT Nghi Sơn 2,…

Dự án đường dây 500kV đấu nối nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 hoàn thành đóng điện trong tháng 7-2021.



. Tổng công ty có đề xuất, kiến nghị gì trước những khó khăn trên?

+ Chúng tôi rất mong Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành và chính quyền các địa phương xác định ngành điện nói chung, lĩnh vực truyền tải điện nói riêng là ngành nghề cung cấp dịch vụ thiết yếu, liên quan đến an ninh năng lượng quốc gia.

Từ đó các cấp, ngành tạo điều kiện đi lại cho người, phương tiện di chuyển dụng cụ, vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải.

Các bộ, ngành sớm có hướng dẫn bù giá đối với các vật tư, vật liệu tăng cao trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các địa phương triển khai công tác thỏa thuận tuyến, chuyển mục đích sử dụng rừng, BTGPMB kể cả trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh; Xem xét miễn trừ trách nhiệm của EVN, EVNNPT khi không đáp ứng được tiến độ các dự án do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.

. Xin cảm ơn ông!