EVNHCMC tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung lần 3

Ông Bùi Hải Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM để trao tiền quyên góp ủng hộ người dân miền Trung đợt 3 với số tiền là 500 triệu đồng.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM và bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM, đại diện tiếp nhận số tiền quyên góp này.



EVNHCMC Điện lực TP.HCM trao cho Ủy Ban MTTQ Việt Nam -TP.HCM tiền quyên góp ủng hộ người dân miền Trung đợt 3 với số tiền là 500 triệu đồng.

Ông Bùi Hải Thành cho biết ngay khi có thông tin người dân miền Trung thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, Công đoàn EVNHCMC đã vận động cán bộ, công nhân quyên góp ủng hộ cho người dân miền Trung.

Với truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cán bộ, công nhân viên EVNHCMC đã nhanh chóng đóng góp để chuyển ngay đến người dân miền Trung. Qua ba đợt quyên góp, Công đoàn EVNHCMC đã tiếp nhận tổng cộng 1,5 tỉ đồng. đây là số tiền của toàn thể cán bộ, công nhân viên EVNHCMC đóng góp cho người dân miền Trung.

“Chúng tôi xin chia sẻ những khó khăn chồng chất của người dân miền Trung khi chưa kịp khắc phục thiệt hại do lũ lụt thì lại tiếp tục hứng chịu đau thương, tổn thất do cơn bão số 9 gây ra, nay lại đang chuẩn bị để chống chọi với con bão Goni đang trên đường tiến vào đất liền các tỉnh miền Trung. Tại TP.HCM, với những cơn mưa lớn chúng tôi đã thấy khó khăn, bất tiện cho cuộc sống. Do đó chúng tôi thấu hiểu và rất thương người dân miền Trung đã phải gồng mình chịu đựng mưa bão, lũ lụt thường xuyên mỗi năm. Chúng tôi cầu mong đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục cơ sở hạ tầng” - ông Thành chia sẻ.

Bà Phan Kiều Thanh Hương đã thay mặt Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM ghi nhận tình cảm chia sẻ của lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tổng công ty qua ba đợt quyên góp.

Bà Phan Kiều Thanh Hương cho biết Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - TP.HCM đã chuyển nhiều đợt cứu trợ và sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác, phối hợp với chính quyền các tỉnh miền Trung nhanh chóng chuyển những khoản quyên góp này đến với đồng bào.



Đoàn viên công nhân EVNHCMC đang sửa chữa điện cho 1 hộ dân ở Quảng Nam, khắc phục hậu quả cơn bão số 9.



Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên EVNHCMC cũng đã lên đường đến với người dân Quảng Nam và Quảng Ngãi để thực hiện công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ. Theo đó, Đoàn Thanh niên EVNHCMC sẽ đảm nhận việc hỗ trợ người dân sửa chữa, bảo đảm an toàn điện; phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương sửa chữa 120 căn nhà và nhiều hoạt động khác. Trong chuyến đi, Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cho người dân.