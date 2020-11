EVNNPC nỗ lực phát triển hạ tầng lưới điện tại Nghệ An

Đó là cam kết của bà Đỗ Nguyệt Ánh, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc EVNNPC tại buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về tình hình cung cấp điện và triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.



Nghệ An hiện có khoảng một triệu khách hàng đang sử dụng điện của EVNNPC. Lũy kế điện thương phẩm 10 tháng năm 2020 thực hiện 3,1 tỉ kWh, tăng 9,4% so với năm 2019. Nghệ An được cấp điện chính từ các trạm biến áp 220kV: Quỳnh Lưu, Hưng Đông, Đô Lương, Nghi Sơn và các đường dây liên lạc với khu vực Hà Tĩnh. Trên địa bàn tỉnh có 36 đường dây và các nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài 866 km. 15/21 nhà máy thủy điện đã vận hành thực hiện đấu nối lưới 110kV, lưới điện trung áp khu vực của EVNNPC với tổng công suất 296.9MW.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.



Trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng mức đầu tư các dự án của EVNNPC trên địa bàn Nghệ An là 2.686 tỉ đồng; riêng trong năm 2020 là 877 tỉ đồng. Tổng mức đầu tư các dự án giai đoạn 2021 – 2023 là 850 tỉ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 125 thôn, bản trong danh mục chưa được đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trong giai đoạn 2. Ngoài ra, vẫn còn 13 thôn, bản có khả năng nối lưới chưa có trong danh mục của dự án.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đang có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư, đặc biệt đối với các dự án FDI. Tuy nhiên, để thu hút được các nhà đầu tư thì việc chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng là rất quan trọng. Vì vậy, ông Lê Ngọc Hoa đề nghị EVNNPC quan tâm giải quyết các kiến nghị đối với ba nhà đầu tư hạ tầng KCN trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đỗ Nguyệt Ánh cam kết, EVNNPC sẽ đảm bảo, cung cấp điện đầy đủ cho khách hàng, đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn, tin cậy. Đối với các khách hàng trọng điểm là các nhà đầu tư, EVNNPC cũng sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ điện trong hiện tại và tương lai dựa trên kế hoạch, nhu cầu thực tế và tiến độ hợp lý, cần thiết phải có thỏa thuận hợp đồng ràng buộc giữa ngành điện và khách hàng trong quá trình đầu tư mới cơ sở hạ tầng lưới điện.

Lãnh đạo EVNNPC đề nghị Nghệ An chỉ đạo các chủ đầu tư cần có sự chia sẻ đầu tư trong quá trình đấu nối vào lưới điện của ngành điện, chỉ đạo các sở ngành phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An sớm cung cấp các kế hoạch điều chỉnh lưới điện hàng năm và các giai đoạn…

Hiện EVNNPC cũng đã quyết định bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện trung, hạ áp ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện chất lượng điện và đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển của EVNNPC.



Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, trong những năm qua, EVNNPC và các đơn vị ngành điện đóng trên địa bàn đã quan tâm hỗ trợ, hợp tác đầu tư, đóng góp vai trò rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng điện cho địa phương.

Ông Nguyễn Đức Trung đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của EVNNPC. Đồng thời, nhấn mạnh, Nghệ An cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các dự án EVNNPC triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất. Thời gian tới, đề nghị EVNNPC, Công ty Điện lực Nghệ An tạo điều kiện, bố trí nguồn vốn để đầu tư cung cấp lưới điện nông thôn cho 138 thôn, bản chưa có điện trên địa bàn; quan tâm đầu tư cấp điện cho các dự án trọng điểm của tỉnh tại các Khu công nghiệp WHA, Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.