Giảm hơn 80.000 chuyến xe buýt trong dịp tết Nguyên đán

Thời gian xe buýt phục vụ tết Nguyên đán từ ngày 15-1 đến 23-1-2020 (tức ngày 21 đến 29 tháng Chạp). Ngày 24-1-2020 (tức 30 tháng Chạp) các tuyến xe buýt có trợ giá hoạt động theo biểu đồ chạy, xe kết thúc lúc 12 giờ trưa. Trong đó, riêng năm tuyến xe buýt sau vẫn tiếp tục hoạt động đến hết 17 giờ gồm: Chợ Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn; Bến Thành - Nhà Bè; Bến Thành - CMT8 - Bến xe An Sương; Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi; phà Bình Khánh - Cần Thạnh. Sang đến ngày 25-1-2020 (tức mùng 1 tết): Các tuyến buýt có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ. Trong đó, bốn tuyến xe buýt sau hoạt động với biểu đồ chạy xe đặc thù, cụ thể: Bến xe Chợ Lớn - Bình Chánh - Hưng Long; Bến Thành - Nhà Bè; Bến xe Chợ Lớn - quốc lộ 50 - Hưng Long; Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương.