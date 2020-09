Dân than trời vì dự án nâng cấp đường gây bụi mù mịt

Theo bà con địa phương, việc nâng cấp, mở rộng đường sẽ góp phần cho việc lưu thông và làm cho bộ mặt địa phương khang trang hơn. Thế nhưng gần đây xảy ra tình trạng bụi bặm khi đơn vị thi công trải đá khiến việc kinh doanh của người dân bị ế ẩm.



Một hộ dân kinh doanh dịch vụ ăn uống bên đường cho biết khoảng bốn tháng nay việc kinh doanh của gia đình vô cùng khó khăn bởi việc thi công nâng cấp đường. “Đường bụi như vậy, người ta chạy xe còn không thấy đường chạy thì làm sao dám ghé lại ăn uống. Đơn vị thi công sợ bụi thì xịt nước, vừa bụi vừa sình thì ai mà ghé ăn uống gì được” - một hộ kinh doanh quán ăn buồn bã nói.

Không chỉ ảnh hưởng cuộc sống, việc thi công cũng làm cho việc đi lại của người dân rất khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.



Bụi như sương mù khiến cuộc sống sinh hoạt và đi lại của người dân qua khu vực này vô cùng khổ sở. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nguyễn Minh T. (ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) cho hay từ lúc dự án triển khai thi công, nhiều lần ông chứng kiến cảnh người dân té xe do đường rất trơn. “Mới cách đây mấy ngày, một vụ tai nạn xảy ra nhưng may mắn nạn nhân chỉ bị trầy xước. Nếu xe tải thắng không kịp, chắc đã có tai nạn liên hoàn” - ông T. kể.

Còn theo anh Nguyễn Hoàng H. (ngụ quận Cái Răng), mấy tháng nay mỗi khi đi làm ở quận Ninh Kiều là anh phải tranh thủ đi sớm vì đoạn này thường xuyên kẹt xe. “Mỗi ngày ba bận kẹt xe dữ lắm, có khi đi qua đoạn này mất gần 30 phút. Đành rằng mở lộ là phát triển địa phương nhưng thi công cũng phải có phương án, hay chí ít cũng phải có lực lượng chức năng điều phối giao thông” - anh H.

Trao đổi với PV, ông Tống Thanh Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều, thông tin dự án nâng cấp, mở rộng đường 3-2 (đoạn cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng) có chiều dài trục chính hơn 400 m và 340 m đường dân sinh. Tổng mức đầu tư khoảng 67 tỉ đồng bao gồm phần giải phóng mặt bằng. Dự án được khởi công hồi cuối năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2020, tuy nhiên đến nay khó thể bàn giao đúng hạn vì còn vướng bảy hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng.

Theo ông Tùng lý giải, các hộ dân này khiếu nại vì diện tích sử dụng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích thực tế sử dụng không giống nhau. Hiện ban quản lý dự án đang xin ý kiến của UBND TP để hỗ trợ các hộ dân này để giải phóng mặt bằng.

Cũng theo ông Tùng, hiện dự án đã thảm nhựa được trục chính, việc đi lại của người dân đã đỡ hơn. Riêng đối với nửa bên còn lại, do vướng mặt bằng nên sẽ tiến hành thảm nhựa phần đã trải đá. “Chúng tôi sẽ thảm nhựa lớp một cho những phần đã trải đá để bớt bụi cho người dân đi lại cũng như người dân sinh sống tại đây. Dự án này chắc có thể kéo dài đến cuối năm 2020 hoặc đến tết Nguyên đán mới hoàn thành được” - ông Tùng thông tin thêm.