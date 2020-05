Ga Sài Gòn nhộn nhịp đón người dân sau kỳ nghỉ lễ

Bạn Nguyễn Thị Thu (Nghệ An) chia sẻ: “Thứ Hai tới, chúng em quay lại học bình thường. Do quê ở xa nên em phải vào TP sớm để chuẩn bị, vì trùng hợp trúng vào dịp lễ nên mới đông đúc thế này”.

Một gia đình khác đến từ Nha Trang tiếc nuối nói: “Do không mua được vé tàu vào sáng mai nên chúng tôi phải xuất phát sớm hơn so với dự kiến”.