Lý do ngành đường sắt nợ lương hơn 11.000 công nhân

Trình Chính phủ quyết định Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đơn vị vừa có báo cáo Thủ tướng về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành đường sắt. Theo đó, trong đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đứng đầu, Bộ GTVT trình Chính phủ có đề xuất phương án giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và giao dự toán quản lý, bảo trì đường sắt cho VNR. Trong đó Bộ Tư pháp, Bộ KH&ĐT, ủy ban đều thống nhất phương án trên. Riêng Bộ Tài chính có ý kiến giao cho Cục Đường sắt Việt Nam để tổ chức đặt hàng cho VNR nhằm phù hợp với Luật Ngân sách. Tuy nhiên, qua phân tích cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn, Bộ GTVT nhận thấy việc giao dự toán cho Cục Đường sắt tại thời điểm này chưa thể thực hiện vì vướng các quy định pháp luật. Trước tình hình trên, Bộ GTVT đã có nhiều cuộc họp và kiến nghị các cấp có thẩm quyền để gỡ vướng. Nhưng đến thời điểm hiện nay, dự toán ngân sách năm 2020 chưa được giao cho VNR để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường sắt. “Chúng tôi nhận thấy việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt; khó khăn trong việc điều hành thống nhất, tập trung hoạt động giao thông vận tải đường sắt. Vì vậy, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, quyết định việc giao dự toán quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020 cho VNR” - Bộ GTVT cho hay. Vừa qua Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT và ủy ban đánh giá toàn diện đề xuất điều chuyển VNR từ ủy ban về lại Bộ GTVT. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay đang giao cho các đơn vị tổng hợp, đánh giá những khó khăn, thuận lợi khi VNR chuyển về lại Bộ GTVT và báo cáo Thủ tướng trong thời gian sớm nhất. “Hiện Ban cán sự đảng Bộ GTVT đang họp xem xét vấn đề này theo hướng đồng thuận nhận lại VNR để giải quyết những khó khăn cấp bách. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn chạy tàu cho người dân, DN trên cơ sở đúng pháp luật hiện hành” - ông Đông cho hay. 7.000 tỉ đồng chưa giải ngân được đồng nào Năm 2018, Quốc hội thông qua gói 7.000 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp đường sắt. Tuy nhiên, đến nay do vướng cơ chế nêu trên, Bộ GTVT chưa thể giao vốn cho VNR thực hiện. Chúng tôi là đơn vị được giao quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường sắt quốc gia nhưng lại không được giao công tác bảo trì, nâng cấp. Trong khi đường sắt là nghề đặc thù, cải tạo, nâng cấp phải đi đôi với khai thác vận tải. Chúng ta không thể đóng đường để sửa chữa như đường bộ, hàng không… Yêu cầu ngành đường sắt là điều hành tập trung, thống nhất để đảm bảo an toàn giao thông. Nếu để đơn vị khác làm không khác gì “người này cầm chai nước cho người kia uống”, kiểu gì chẳng sặc. Chúng tôi cũng kiến nghị cấp trên sớm giao gói 7.000 tỉ đồng cho VNR để hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các dự án cấp bách của ngành… Ông VŨ MINH ANH, Chủ tịch HĐTV VNR