Sáng 23-7, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra mắt trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, TP phía Nam. Người dân, sinh viên, công nhân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 muốn trở về quê Nghệ An chỉ cần vào website http://dangkyveque.nghean.gov.vn nhập thông tin, đăng ký về quê bằng máy bay hoặc tàu hỏa.