TP.HCM khởi động nhiều dự án giao thông mới

Thông xe nút giao An Sương vào tháng 6-2020 Ông Phạm Quốc Chương, Trưởng Ban điều hành dự án đường bộ 3, cho biết hiện dự án nút giao An Sương đang gấp rút thi công để thông xe vào tháng 6-2020. Hầm chui An Sương (nhánh N2, phía huyện Hóc Môn) sau khi đưa vào khai thác sẽ tạo thành nút giao ba tầng, xóa kẹt xe và tai nạn ở cửa ngõ phía tây bắc TP. Trước đó, công trình này vướng nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật dẫn đến chậm tiến độ. Hiện những khó khăn trên đã được khắc phục.