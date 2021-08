(PLO)- UBND TP.HCM đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt hai cho ba đối tượng: Lao động tự do; hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động nghèo gặp khó khăn với kinh phí hơn 900 tỉ đồng.

(PLO)- Người dân có thể khai báo y tế trên hệ thống khai báo di chuyển nội địa của Bộ Công an để lấy mã QR, có hiệu lực trong vòng ba ngày.

(PLO)- Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của viện kiểm sát quy định năm hành vi bị nghiêm cấm ngoài các hành vi đã được quy định trong Luật An ninh mạng.