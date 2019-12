Hàng không Việt cán mốc 900.000 chuyến bay/năm

Chuyến bay mang số hiệu VN216 cất cánh từ sân bay Tân Sơn đến sân bay Nội Bài lúc 9 giờ 10 phút sáng 7-12, đánh dấu chuyến bay điều hành thứ 900.000 trong năm 2019 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Sự kiến này đánh dấu 25 năm Việt Nam tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (8-12-1994 và 8-12-2019). Đây cũng là ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).



Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông tin, năm 2019, đơn vị này đã điều hành bay an toàn ước đạt 963.000 lần chuyến, tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Tổng doanh thu đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 6,23% so năm 2018; Nộp ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo VATM, để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hoạt động bay cao và giải quyết vấn đề tắc nghẽn hoạt động bay trên không và dưới mặt đất, Tổng công ty đã triển khai hàng loạt các giải pháp cấp bách nhằm cải tiến quy trình, áp dụng đồng bộ khoa học công nghệ mới, tích cực đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng để nâng cao năng lực tổ chức, quản lý điều hành bay.

VATM đánh giá sự kiện được ICAO trao lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh kể từ 0h (giờ quốc tế) ngày 8-12-1994 có ý nghĩa quan trọng về cả chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh, đánh dấu cho giai đoạn mở đầu hội nhập quốc tế về quản lý không lưu. Đồng thời cung cấp kịp thời, đầy đủ các dịch vụ điều hành bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay đi, đến và bay quá cảnh trong vùng trời trách nhiệm được giao