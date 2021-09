Dùng công nghệ số hóa trong xét nghiệm nhanh cho shipper Be Group cho biết hãng là một trong các đơn vị đầu tiên chủ động thực hiện triển khai xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tài xế từ ngày 24-9. Theo Be, quy trình xét nghiệm thực hiện trong khoảng 1 phút/người. Hãng sẽ sử dụng ứng dụng công nghệ số hóa, giảm thiểu toàn bộ các bước thủ tục giấy tờ, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, bao gồm thanh toán trực tuyến 100% thông qua ngân hàng số Cake by VPBank. Đồng thời, quy trình đăng ký, trả kết quả tiện lợi, trực tuyến, quản lý dữ liệu tập trung bằng nền tảng công nghệ của Be. Hãng này cho biết sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức địa điểm và đội ngũ chuyên viên xét nghiệm riêng cho shipper của hãng. Be khẳng định quy trình xét nghiệm sẽ giảm thiểu các thủ tục như xếp hàng, đăng ký. Toàn bộ khâu lấy mẫu xét nghiệm chỉ mất 1 phút/người, trả kết quả trực tuyến trong vòng 15-30 phút tối đa. Thông tin xét nghiệm được cập nhật trên ứng dụng "Y Tế HCM" của Sở Y tế để tiện tra cứu.