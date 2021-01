Hiểu đúng về giá vé phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Giá vé đang niêm yết Hành khách đi xe máy mức giá tối đa là 70.000 đồng/người. Đối với xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy là 50.000 đồng/xe. Ô tô 4 chỗ, ô tô bán tải, ô tô dưới 7 chỗ: 350.000 đồng/xe. Ô tô từ 7 đến dưới 20 chỗ ngồi: 450.000 đồng/xe. Ô tô từ 20 đến 26 chỗ ngồi: 600.000 đồng/xe. Ô tô từ 26 chỗ ngồi: 800.000 đồng/xe. Xe tải dưới 3 tấn là 400.000 đồng/xe. Xe tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn: 600.000 đồng. Xe tải từ 5 tấn đến dưới 8 tấn: 750.000 đồng/xe. Xe tải trên 8 tấn: 1 triệu đồng/xe. Theo Sở GTVT TP, mức giá vé được xây dựng trên cơ sở so sánh với giá dịch vụ của phà Bình Khánh (dựa trên km thực tế), song chưa tính tới yếu tố phà do ngân sách Nhà nước đầu tư bởi chi phí sửa chữa lớn hàng năm do ngân sách TP đảm bảo.