Hòa lưới điện thành công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng

Ngày 22-4, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, dự án NMNĐ VT4MR đã thực hiện hòa lưới điện lần đầu thành công, vượt tiến độ 71 ngày so với kế hoạch ban đầu. Đây là dấu mốc quan trọng để hướng tới việc đưa dự án vào vận hành thương mại trước 31-10, hoàn thành mục tiêu theo phát động thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.



Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát điện 3/Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị tư vấn quản lý dự án, bao gồm một tổ máy với công suất 600 MW. Tổng mức đầu tư của dự án là 23.926 tỉ đồng. Dự án được thực hiện bởi Tổ hợp Nhà thầu DMPP gồm: Tập đoàn Doosan Heavy Industries & Construction (DHI - Hàn Quốc), Tập đoàn Mitsubishi Corporation (MC - Nhật Bản), Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2 - Việt Nam) và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương (PACIFIC -Việt Nam).

Đội ngũ thử nghiệm NMNĐ VT4MR.



Đây là một trong những dự án trọng điểm của Chính phủ, nằm trong quy hoạch Tổng sơ đồ Quy hoạch điện VII để đáp ứng cung cấp điện cấp bách cho các tỉnh khu vực phía Nam.

Theo thiết kế, sản lượng điện hàng năm NMNĐ VT4MR sẽ cung cấp cho hệ thống điện khoảng 3,6 tỉ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bình Thuận nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung. Kế hoạch sắp tới, tổ máy sẽ tiếp tục được vận hành thử nghiệm ở nhiều chế độ khác nhau để đảm bảo đáp ứng mục tiêu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về đảm bảo môi trường và phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ công trình so với kế hoạch ban đầu. Dự án NMNĐ VT4MR đang được tích cực triển khai, vượt tiến độ dự kiến và phấn đấu sớm được đưa vào vận hành thương mại sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khu vực miền Nam, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô .

Trang màn hình giám sát thông số số vận hành NMNĐ VT4MR.



