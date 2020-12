Hoàn thành kiểm định 13 đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) vừa cho biết đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm định 13 đoàn tàu và hạng mục liên quan của đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 13 đoàn tàu điện dự án này.

Đây là cơ sở để đảm bảo các đoàn tàu thực hiện vận hành thử nghiệm đánh giá an toàn hệ thống trước khi nghiệm thu đưa vào vận hành thương mại.



Đoàn tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: V.LONG



Theo Cục Đăng kiểm, việc kiểm tra các đoàn tàu được thực hiện theo quy chuẩn quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Cụ thể, kiểm tra linh kiện từng đoàn tàu (ở trạng thái tĩnh, chuyển động) và đối chiếu với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện đường sắt nhập khẩu…

"Sau khi hoàn thành kiểm tra, phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định để đưa vào vận hành..." - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Cùng với công đoạn trên, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cũng phải trải qua việc đánh giá an toàn hệ thống do tư vấn độc lập Pháp (Liên danh Apave - Certifer – Tricc, do Việt Nam thuê) thực hiện.

Sau khi tư vấn của Pháp có kết quả đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống trước khi dự án đi vào khai thác thương mại.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có tổng chiều dài hơn 13 km, 12 nhà ga và 13 đoàn tàu. Mỗi đoàn tàu có bốn toa, sức chở hơn 900 người, tối đa 1.326 người, vận tốc thiết kế 80km/h, vận tốc khai thác thương mại trung bình 35km/h.

Dự kiến khi đi vào khai thác ở giai đoạn đầu tần suất chạy tàu 6-7 phút/chuyến, về sau sẽ nâng lên 2-3 phút/chuyến, mỗi giờ vận chuyển tối đa được 28.500 hành khách.

Nhân sự vận hành toàn hệ thống đường sắt Cát Linh – Hà Đông dự kiến gần 700 người. Trong đó, có 200 người được đào tạo ở Trung Quốc.

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc với giá trị hơn 669 triệu USD, vốn đối ứng Việt Nam hơn 198 triệu USD. Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC trọn gói, trong đó Tổng thầu là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc. Thời hạn bảo hành dự án là 2 năm.