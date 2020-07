Kết quả trúng đấu giá 3 mỏ cát hàng trăm tỉ có thể bị hủy

Ngày 21-7, ông Lê Văn Đáo, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, cho biết trong năm doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác năm mỏ cát tại tỉnh Bến Tre, đến nay chỉ có hai doanh nghiệp đến làm thủ tục để được cấp phép quyền khai thác.



Đó là các doanh nghiệp trúng đấu giá khai thác mỏ cát Cẩm Sơn (xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam) và mỏ cát An Hòa Tây (xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri).



Hoạt động khai thác cát tại Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đối với các đơn vị trúng đấu giá ba mỏ cát còn lại gồm: mỏ cát An Đức - An Hòa Tây; mỏ An Hiệp - An Ngãi Tây (cùng huyện Ba Tri); mỏ Quới Sơn (huyện Châu Thành) đến nay dù đã hơn sáu tháng nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa đến làm thủ tục để được cấp phép theo quy định.

“Dù Sở TN&MT tỉnh đã 3 lần ra văn bản thông báo nhắc nhở nhưng đến nay họ vẫn chưa đến làm thủ tục cấp phép quyền khai thác theo quy định” - ông Đáo nói.

Về phương hướng xử lý trong thời gian tới, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre cho hay các doanh nghiệp nếu tiếp tục kéo dài thời hạn quy định mà vẫn không đến thực hiện thủ tục để cấp quyền khai thác thì Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh có hướng giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó từ tháng 8 đến tháng 12-2019, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác đối với năm khu vực mỏ cát trên.

Kết quả, công ty TNHH Xây dựng-Dịch vụ-Thương mại-Vận tải Trung Hiếu Phát trúng đấu giá mỏ cát Cẩm Sơn có trữ lượng khoảng 700.000m3 với mức trúng đấu giá 5,5 tỉ đồng; công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt trúng đấu giá mỏ cát An Hòa Tây có trữ lượng 1,5 triệu m3 với mức trúng đấu giá 17,5 tỉ đồng. Hai mỏ cát này sắp đưa vào khai thác.

Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại Hiệp Hương trúng đấu giá mỏ cát Quới Sơn có trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3 với mức trúng đấu giá trên 22,4 tỉ đồng; Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá mỏ An Đức - An Hòa Tây có trữ lượng 1,5 triệu m2, mức trúng đấu giá 220 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Vận tải Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát An Hiệp- An Ngãi Tây có trữ lượng 1,5 triệu m3, đấu giá trúng trên 121 tỉ đồng. Đây là ba doanh nghiệp có mức trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.