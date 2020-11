Khách từ sân bay tràn ra đường Trường Sơn bắt xe công nghệ

Ngày 23-11, Sở GTVT TP.HCM tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện phương án "Phân làn, hướng lưu thông dành cho người, phương tiện đưa đón hành khách tại Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất"



Đại diện Sở GTVT cho rằng sau khi Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thực hiện phương án phân làn lưu thông tại ga quốc nội (ngày 14-11) đã xuất hiện tình trạng khách có nhu cầu đi xe công nghệ kéo vali ra tận đường Trường Sơn bắt xe. Tình trạng này tiếp diễn, sẽ gây ùn tắc tuyến cửa ngõ dẫn vào cảng và trục lưu thông trên tuyến đường này.

Theo đó, Sở GTVT đề xuất cảng có phương án dự phòng để giảm tải cho làn D (trong nhà gửi xe TCP dành cho xe taxi, phương tiện kinh doanh vận tải bắt khách). Đặc biệt, dịp cuối năm nếu quá tải thì linh hoạt chuyển sang làn C (xe taxi, phương tiện kinh doanh vận tải không bắt khách làn này).



Khách kéo hành lý ra đường Trường Sơn bắt xe công nghệ. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đại diện Sở GTVT cũng lưu ý, hiện xe buýt đang đưa ra khỏi vị trí đón khách thuận tiện khoảng 200 m. Trong khi, cảng cần phát triển giao thông công cộng cỡ lớn để giảm xe cá nhân, thúc đẩy giao thông công cộng. Cùng đó, cảng cần nghiên cứu làn cầu vượt dạng băng chuyền hoặc hầm chui để kết nối với làn D và nhà gửi xe TCP.

Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho rằng phương án phân làn lưu thông đã đem lại hiệu quả về an ninh, trật tự tại sảnh ga quốc nội. Hiện khu vực này (làn A) thông thoáng, thuận tiện chỉ dành cho phương tiện vào đưa khách đi máy bay. Ba làn (B, C, và D) còn lại phục vụ đón khách rời cảng. Còn trước đây, làn A khá hỗn loạn do phương tiện vào ra đưa/đón khách bát nháo, gây ùn tắc.

Tuy nhiên phương án phân làn mới này lại gây ùn tắc ở khu vực nhà gửi xe TCP do xe lượng xe taxi vào làn D đón khách, cộng thêm xe công nghệ đón khách tại các tầng 3-5.



Khách bắt xe công nghệ tại tầng 3, nhà gửi xe TCP. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Để giải tỏa tình trạng ùn tắc tại nhà gửi xe, trao đổi với phóng viên PLO, ông Phạm Văn Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư TCP, cho biết nơi này đã phối hợp cùng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất bố trí thêm nhân sự hướng dẫn khách vào nhà gửi xe, đồng thời đầu tư thêm khu vực ghế ngồi cho khách đón xe công nghệ.

Đồng thời nhà gửi xe TCP cũng lắp thêm hai thang máy để nâng công suất phục vụ khách lên các tầng. Dự kiến hai tháng này sẽ được lắp đặt để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao cuối năm.



Với lượng khách luôn đông đúc, phía nhà gửi xe TCP cho biết đang đặt hàng thêm hai thang máy để nâng công suất phục vụ khách. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Ông Châu thông tin hiện nhà xe cùng lúc có thể phục vụ 1.500 chỗ gửi xe. Để thuận tiện cho khách bắt xe, nhà gửi xe sẽ triển khai thêm các biển hướng dẫn, nhân viên hỗ trợ để tài xe và khách dễ nhận dang, tiếp cận nhất. Đồng thời, nhà sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ người già, trẻ em, phụ nữ mang thai thuận lợi khi bắt xe.